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    Українці здобули п'ять нагород на молодіжному чемпіонаті Європи з шашок

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    Українці здобули п'ять нагород на молодіжному чемпіонаті Європи з шашок

    Три з них виявилися золотими, а ще дві – срібними

    Нещодавно у Вільнюсі (Литва) завершився молодіжний чемпіонат Європи з шашок-100.

    Участь у змаганнях взяли близько 300 осіб з 16-ти країн світу, інформує офіційний сайт Спортивного комітету України.

    Україну представляли 20 спортсменів. Учасники змагались у трьох видах програми: класична гра, швидка та блискавична.

    За підсумками змагань Україна має п’ять медалей, з них три золоті та дві срібні.

    У турнірі з класичної гри чемпіонський титул виборов Максим Дороган (до 26 років).  Срібними призерами «класики» стали Денис Меженін (до 19 років) і Слава Орест (до 16 років).

    У швидкій грі (рапіді) збірна має у своєму доробку два золота, які вибороли Єгор Бобков (до 26 років) і Дар’я Лобанова (до 13 років).

    Блискавична гра українцям не підкорилась жодного разу.

    Окрім основного турніру, українці також взяли участь у змаганнях з розв’язування шашкових композицій.

    У цих видах медалі вибороли дві спортсменки з України – Попруга Віра (до 16 років) срібло, а Мосієнко Дарина (до 13 років) бронзу.

    чемпіонат Європи українці Інтелектуальні види спорту
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