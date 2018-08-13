Українці здобули п'ять нагород на молодіжному чемпіонаті Європи з шашок
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Три з них виявилися золотими, а ще дві – срібними
Нещодавно у Вільнюсі (Литва) завершився молодіжний чемпіонат Європи з шашок-100.
Участь у змаганнях взяли близько 300 осіб з 16-ти країн світу, інформує офіційний сайт Спортивного комітету України.
Україну представляли 20 спортсменів. Учасники змагались у трьох видах програми: класична гра, швидка та блискавична.
За підсумками змагань Україна має п’ять медалей, з них три золоті та дві срібні.
У турнірі з класичної гри чемпіонський титул виборов Максим Дороган (до 26 років). Срібними призерами «класики» стали Денис Меженін (до 19 років) і Слава Орест (до 16 років).
У швидкій грі (рапіді) збірна має у своєму доробку два золота, які вибороли Єгор Бобков (до 26 років) і Дар’я Лобанова (до 13 років).
Блискавична гра українцям не підкорилась жодного разу.
Окрім основного турніру, українці також взяли участь у змаганнях з розв’язування шашкових композицій.
У цих видах медалі вибороли дві спортсменки з України – Попруга Віра (до 16 років) срібло, а Мосієнко Дарина (до 13 років) бронзу.