  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Українець Малиновський став найкращим асистентом чемпіонату Італії

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Руслан Малиновський віддав 12 гольових передач - Українець Малиновський став найкращим асистентом чемпіонату Італії
    Руслан Малиновський віддав 12 гольових передач
    Фото з відкритих Джерел

    Півзахисник віддав 12-у гольову передачу в сезоні

    Футболіст «Аталанти» Руслан Малиновський провів результативний матч проти «Дженоа» (4:3) в чемпіонаті Італії. 28-річний українець віддав гольову передачу і забив один з м’ячів. Гра стала десятою поспіль для Руслана, в якій він відзначився ефективними діями.

    З 28-го по 37-й тури Серії А Малиновському вдалося відзначитися шістьма голами і дев'ятьма результативними передачами.

    У сезоні-2020/2021 Малиновський провів 34 матчі за «Аталанту» в італійській Серії А, забивши вісім м'ячів і віддавши 12 гольових передач, очолюючи список асистентів чемпіонату Італії. Руслан є найкращим асистентом чемпіонату Італії, йому вдалося обійти нападника «Інтера» Ромелу Лукаку, на рахунку якого 11 гольових передач.

    Після цієї перемоги «Аталанта» набрала 78 очок і знаходиться на чистому другому місці в Серії А, випереджаючи «Мілан» на три, а «Наполі» на п'ять очок. Цей успіх забезпечив команді Малиновського знаходження в топ-4 чемпіонату Італії, а значить і місце в Лізі чемпіонів.

    Малиновський перейшов в «Аталанту» з бельгійського «Генка» влітку 2019 роки за €12,5 млн. На даний момент авторитетний футбольний портал Transfermarkt оцінює вартість футболіста в €21 млн.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Руслан Малиновський ФК «Аталанта»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies