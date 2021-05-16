Українець Малиновський став найкращим асистентом чемпіонату Італії

Півзахисник віддав 12-у гольову передачу в сезоні

Футболіст «Аталанти» Руслан Малиновський провів результативний матч проти «Дженоа» (4:3) в чемпіонаті Італії. 28-річний українець віддав гольову передачу і забив один з м’ячів. Гра стала десятою поспіль для Руслана, в якій він відзначився ефективними діями.

З 28-го по 37-й тури Серії А Малиновському вдалося відзначитися шістьма голами і дев'ятьма результативними передачами.

У сезоні-2020/2021 Малиновський провів 34 матчі за «Аталанту» в італійській Серії А, забивши вісім м'ячів і віддавши 12 гольових передач, очолюючи список асистентів чемпіонату Італії. Руслан є найкращим асистентом чемпіонату Італії, йому вдалося обійти нападника «Інтера» Ромелу Лукаку, на рахунку якого 11 гольових передач.

Після цієї перемоги «Аталанта» набрала 78 очок і знаходиться на чистому другому місці в Серії А, випереджаючи «Мілан» на три, а «Наполі» на п'ять очок. Цей успіх забезпечив команді Малиновського знаходження в топ-4 чемпіонату Італії, а значить і місце в Лізі чемпіонів.

Малиновський перейшов в «Аталанту» з бельгійського «Генка» влітку 2019 роки за €12,5 млн. На даний момент авторитетний футбольний портал Transfermarkt оцінює вартість футболіста в €21 млн.