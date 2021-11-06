Українські рятувальники стали чемпіонами світу

У фіналі забігів у тандемах не було рівних Володимиру Дудці і Олександру Барану

Дві нагороди здобули українські рятувальники з команди Kyiv Angels на чемпіонаті світу серед пожежників. Ювілейна, 30 першість проходила у Флориді в США у форматі Firefighter Combat Challenge.

У кваліфікаційний день тандемів паралельно визначалися переможці в індивідуальній програмі. Українці Володимир Дудка і Олександр Баран легко кваліфікувалися до 110 найкращих пожежників, а згодом потрапили до чільної десятки, у якій «срібло» дісталося Олександру, а Володимир опинився на восьмому місці.

Вже шостого листопада відбувся фінал у тандемах рятувальників, де українська двійка стала переможцем змагань.