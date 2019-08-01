Українець Яремчук відзначився третім голом у Лізі Європи (відео)



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Роман Яремчук демонструє гарну результативність ФК «Ґент»

Наш нападник вражав ворота румунського «Віторула» в обох матчах

Український нападник бельгійського «Ґента» Роман Яремчук відзначився голом у матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи, в якому бельгійці поступилися 1:2 у виїзному матчі румунському «Віторулові» з Констанци.

Яремчук відкрив рахунок на 38-й хвилині, а в другому таймі нападник господарів Ґабріель Янку двічі реалізував пенальті і приніс своїй команді перемогу.

Яремчук відіграв у цій зустрічі 88 хвилин і був замінений. Також в основі «Ґента» з’явився центральний оборонець Ігор Пластун, який провів усі 90 хвилин. А з 59-ї хвилини українців на полі було відразу троє. То після того, як Роман Безус вийшов на заміну замість японця Юї Кубо.

Додамо, що перший матч з «Віторулом» «Ґент» виграв 6:3. У тій зустрічі Яремчук зробив дубль і віддав дві результативних передачі.

У третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи «Ґент» зіграє з кіпрським АЕКом з Ларнаки, який в обох поєдинках з рахунком 3:0 і 4:0 переміг болгарський «Левскі» з Софії.