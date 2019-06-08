Шевченко прокоментував шедевральну перемогу над Сербією



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Тренер збірної України прокоментував несподівані 5:0 у кваліфікації чемпіонату Європи

Наставник збірної України Андрій Шевченко в післяматчевому флеш-інтерв'ю прокоментував перемогу своєї команди у відбірному матчі Євро-2020 з Сербією.

«Важко говорити, віддали багато енергії. Вдячний хлопцям, які приїхали раніше. Коноплянка, Безус, Ярмоленко, Швед - вони почали підготовку раніше. Бути без гри протягом такого тривалого часу вдарило по їх фізичній формі. Хлопці добре відпрацювали. Для Коноплянки це був великий поштовх.

Серби поставили занадто багато атакуючих гравців. Не було Мітровіча, але був інший високий футболіст. Вони зіграли в три оборонці, до чого ми були готові. Пояснили нашим гравцям атаки, які зони будуть звільнені. Добре спрацювали наші фланги. Для нас фізичний стан гравців зіграв велику роль. Хлопці були готові дуже добре.

Було важливо забити. У нас була перевага з перших хвилин, яку потрібно було реалізувати. Циганков чудово використовував свої моменти, після чого серби стали більше відкриватися. Моментами ми дуже добре контролювали м'яч.

Яремчук виконує великий обсяг роботи, але йому бракувало голів. Вся команда була дуже рада його забитому м'ячу. У нас є колектив. Ми разом виграємо і програємо. Ніхто не ділить один одного на клуби. Завтра хлопці отримають відпочинок, а потім будемо готуватися до принципового матчу з Люксембургом», - сказав Шевченко в ефірі телеканалу «Футбол».