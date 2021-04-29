Українець Зінченко увійшов до збірної тижня Ліги чемпіонів

Гравець збірної України вийшов на заміну в матчі з «Парі Сен-Жермен», а «Манчестер Сіті» вирвав перемогу

Перші півфінальні матчі Ліги чемпіонів визначили фаворитів протистоянь. «Челсі» має перевагу над «Реалом» завдяки голу, забитому на полі суперників (1:1), а «Манчестер Сіті» зумів здолати «Парі Сен-Жермен» (2:1) після того, як провалив перший тайм. Перевтілення містян відбулося в тому числі й через те, що у другому таймі на полі «Парк де Пренс» у Парижі на поле вийшов Олександр Зінченко. Усі небезпечні атаки йшли через лівий фланг, де грав українець.

Це вразило не тільки вболівальників, але й УЄФА. Вони включили Занченка до символічної збірної перших півфінальних матчів. До неї увійшли ще четверо гравців «Манчестер Сіті» і по два представника «Реала», «Челсі» і «ПСЖ».

Воротар: Едерсон Мораес («Манчестер Сіті»).

Захисники: Олександр Зінченко («Манчестер Сіті»), Антоніо Рюдігер («Челсі»), Едер Мілітао («Реал»), Маркіньос («ПСЖ»).

Півзахисники: Ілкай Гюндоган, Кевін Де Брюйне, Ріяд Марез (всі – «Манчестер Сіті»), Крістіан Пулішіч («Челсі»), Анхель Ді Марія («ПСЖ»).

Нападаючий: Карім Бензема («Реал»).



