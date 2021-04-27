«Челсі» здобув перевагу в матчі Ліги чемпіонів проти «Реала»

В Мадриді пройшла перша півфінальна гра турніру

«Реал» і «Челсі» у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів переможця не виявили. Суперники дуже прискіпливо підійшли до зустрічі і не стільки створювали моменти самі, скільки заважали грати один одному. Дивно, навіть, що були забиті м’ячі. Обидва – в першому таймі.

Відкрив рахунок «Челсі». Це Пулішич отримав передачу «черпачком», майстерно прийняв м’яч, холоднокровно поклав на газон воротаря Куртуа і пробив практично в порожні ворота.

Вирівняв становище Карім Бензема, який переживає, мабуть, найкращі роки в кар’єрі. Триходівка Марсело – Мілітао – французький нападник завершилася потужним ударом Каріма під поперечину.

У порівнянні з другий таймом, перший ще був жвавим. По перерві і «Реал», і «Челсі» за втрати м’яча швидко перебудовувалися, тому й моментів для взяття воріт не створили.

Рахунок 1:1 перед грою в Лондоні дає певну перевагу «Челсі». На власному полі ї»синіх» влаштує і нічия.

Матч-відповідь відбудеться за тиждень.

«Реал» – «Челси» – 1:1

Голи: Пулішіч, 14 – Бензема, 29.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль (Одріосола, 76), Мілітао, Варан, Начо, Марсело (Асенсіо, 76), Каземіро, Кроос, Модріч, Вінісіус (Азар, 66), Бензема.

«Челсі»: Менді, Аспиликуета (Джеймс, 66), Рюдігер, Крістенсен, Тіагу Сілва, Чілуелл, Жоржіньо, Канте, Маунт, Пулішіч (Зієш, 66), Вернер (Хаверц, 66).