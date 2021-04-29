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    НСК «Олімпійський» на матч «Шахтаря» запустить уболівальників

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    Матч &laquo;Шахтар&raquo; &ndash; &laquo;Дніпро-1&raquo; пройде з глядачами - НСК «Олімпійський» на матч «Шахтаря» запустить уболівальників
    Матч «Шахтар» – «Дніпро-1» пройде з глядачами
    Фото ФК Шахтар

    Зустріч 24 туру між «гірниками» і «Дніпром-1» пройде за підтримки глядачів

    У Києві завершується локдаун, тож більшість закладів повертається до нормального життя. Запрацює і НСК «Олімпійський». Оскільки «Динамо» вже стало чемпіоном, а решту матів, що залишилися, проведе в гостях, то єдиним господарем поля центральної арени у цьому сезоні залишиться «Шахтар». 1 травня «гірники» в 24 турі чемпіонату країни прийматимуть «Дніпро-1», який у весняній частині змагань поступився лише одного разу – столичному «Динамо».

    «Шахтар» на чотири очка випереджає в турнірній таблиці «Зорю», яка не без втручання суддів поступилася «Олімпіку» (1:2).

    Матч «Шахтар» – «Дніпро-1» розпочнеться о 17:00.

    Донецький клуб наразі підшуковує тренера на місце Луїша Каштру, контракт з яким через незадовільні результати команди продовжуватися не буде. Головний претендент на його місце – наставник італійського «Сассуоло» Роберто Де Дзербі. ЗМІ навіть оприлюднили ймовірну майбутню зарплатню 41-річного італійця в «Шахтарі».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» ФК «Дніпро-1»
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