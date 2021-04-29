Найсильніший український гонщик розбився на трасі і знаходиться в комі

В Андрія Карпова зламані ребра й пошкоджена легеня

Український мотогонщик Андрій Карпов, який цього року з шведської ліги переїхав до польської команди Rzeszowskie Towarzystwo Żużlowe, потрапив у важку аварію під час тренування. Про це повідомляє прес-служба клубу зі спідвею.

Карпов на виході з повороту врізався в борт, на якому не було надувного захисту. Спортсмена відразу ж госпіталізували. У лікарні в Андрія виявили дев'ять зламаних ребер і пошкодження легені. Після операції українця ввели в стан медикаментозної коми, у якій він знаходиться і зараз. Стан Карпова оцінюється як важкий. Він стабілізувався, але не погіршується і не покращується. Лікарі наразі проводять діагностику, аби виявити, чи не ушкодив мотогонщик інші органи.

У госпіталі також повідомляють, що для того, аби робити якісь прогнози по одужанню Карпова, їм потрібно поспостерігати за ним протягом кількох днів.

Андрій Карпов є найсильнішим українським мотогонщиком у спідвеї.