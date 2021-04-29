Зінченко на фарт: «Манчестер Сіті» витяг надважкий матч у Парижі в Лізі чемпіонів

Англійська команда почала забивати після того, як українець вийшов на поле

Лідер чемпіонату Англії «Манчестер Сіті», який ще жодного разу не перемагав «Парі Сен-Жермен» у Лізі чемпіонів, зумів покласти французький клуб на лопатки в першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Гості першими пропустили, проте змогли перевернути гру в другому таймі й вирвати перемогу. Взяв участь в історичному успіху й гравець збірної України Олександр Зінченко. Його поява суттєво вплинула на гру містян на лівому фланзі, і саме звідти у ворота парижан влетіли два голи.

Українець вийшов на поле на 61-й хвилині, а вже на 64-й Кевін Де Брюйне зрівняв рахунок. Хитрим пасом-ударом він закинув м’яч у воротарський майданчик і він, нікого не торкнувшись, залетів у кут воріт голкіпера «ПСЖ» Кейлора Наваса. Згодом з позицій лівого на пів середнього ударом зі штрафного відзначився Ріяд Марез.

Перший тайм був за господарями. «Парі Сен-Жермен» володів перевагою і реалізував одну з кількох слушних нагод відзначитися. Після подачі кутового від Ді Марії головою відправив м’яч у сітку капітан Маркіньос. До перерви розвинути успіх парижани не встигли, а потім їм нічого не дали зробити гості. «Манчестер Сіті» повністю перехопив ініціативу, і зіркові форварди Мбаппе, Неймар і Ді Марія виконували роль статистів. Спробували вони повернути атакуючий стиль гри після пропущеного гола, однак у плани втрутилося вилучення Ідрісси Гуйє. Вдесятьох на рівних діяти проти містян, мабуть, не може зараз жоден клуб.

Гра-відповідь відбудеться за тиждень у Манчестері.

В першому півфінальному матчі «Челсі» здобув перевагу в матчі роти «Реала».

«ПСЖ» – «Манчестер Сіті» – 1:2

Голи: Маркіньос (15) – Де Брюйне (64), Марез (71).

«ПСЖ»: Навас, Баккер, Кімпембе, Маркіньос, Флоренці, Геє, Паредес (Еррера, 83), Верратті, Ді Марія (Данило, 80), Неймар, Мбаппе.

«Манчестер Сіті»: Едерсон, Стоунс, Уокер, Канселу (Зінченко, 61), Р.Діаш, Гюндоган, Ернандес, Фоден, Де Брюйне, Б.Сілва, Марез.