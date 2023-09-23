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Українець Довбик допоміг «Жироні» здобути розгромну перемогу в Ла Лізі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Українець Довбик допоміг «Жироні» здобути розгромну перемогу в Ла Лізі
Артем Довбик і Віктор Циганков допомогли «Жироні» перемогти «Мальорку»
фото: twitter.com/GironaFC

«Жирона» у матчі чемпіонату Іспанії обіграла «Мальорку» з рахунком 5:3

Українські легіонери Віктор Циганков і Артем Довбик по-різному долучилися до результативної перемоги «Жирони» в 6-му турі іспанської Ла Ліги проти «Мальорки». Про це свідчать результати поєдинку.

Іспанія, Ла Ліга, 6-й тур

«Жирона» – «Мальорка» – 5:3

Голи: Лопес, 26, Довбик, 33 (пенальті), Мартін, 37, Еррера, 45, Савіо, 57 – Мурікі, 4 (пенальті), Пратс, 89, 90+5.

Острів'яни несподівано повели в рахунку в дебюті. «Допоміг» гостям Циганков, який необачно зіграв рукою у власному штрафному майданчику. Одинадцятиметровий реалізував Мурікі. Та цей маленький успіх балеарців згодом став пірровим.

Каталонці прийшли до тями до середини тайму. Як наслідок, за 20 хвилин до кінця першої половини «Жирона» встигла оформити 4 забиті м'ячі. Вирівняв становище потужним ударом під поперечину з меж штрафного Лопес. А згодом Довбик більярдним пострілом від стійки забив із пенальті.

На цьому господарі не зупинилися. За кілька хвилин Мартін у дотик замкнув передачу Савіо, а перед перервою центрхав Еррера влучним ударом із лінії штрафного змусив Райковіча знову капітулювати. Добив «Мальорку» на старті другого тайму Савіо, зігравши в результативну стінку з Довбиком.

Досягнувши переможного результату так швидко, керманич «Жирони» Мічел познімав із гри провідних виконавців. Обидва українці були замінені на 61-й хвилині. Трохи підсолодив поразку дубль Пратса, а каталонці завдяки перемозі принаймні тимчасово вийшли в лідери Ла Ліги (16 очок).

Раніше Міністерство молоді та спорту України додало футболістів збірної України Артема Довбика та Анатолія Трубіна до списку спортсменів, які порушили взяті на себе зобов'язання щодо термінів повернення на територію країни. 

 

 

Теги: українці Віктор Циганков Артем Довбик

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