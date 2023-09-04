Мінспорту додало двох футболістів збірної до списку порушників правил виїзду за кордон

Футболісти Трубін (ліворуч) та Довбик (праворуч) порушили взяті на себе зобов'язання щодо термінів повернення на територію України

Обидва футболісти нещодавно перейшли до європейських клубів

Міністерство молоді та спорту України додало футболістів збірної України Артема Довбика та Анатолія Трубіна до списку спортсменів, які порушили взяті на себе зобов'язання щодо термінів повернення на територію країни, передає Tribuna.com.

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Обидва футболісти нещодавно перейшли до європейських клубів. Нападник Довбик пішов із «Дніпра-1» і підписав контракт з іспанською «Жироною», тоді як воротар Трубін змінив «Шахтар» на португальську «Бенфіку».

Варто зазначити, що в списку порушників вже були присутні два гравці національної збірної – Ілля Забарний («Борнмут») та Михайло Мудрик («Челсі»). Також там вказані прізвища інших відомих українських футболістів – Сергія Булеци, Артема Громова та Владислава Кулача.

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Повна версія списку доступна за посиланням.

У документі зазначено, що Мінспорту надсилає інформацію про виїзд спортсмена з датою повернення Державній прикордонній службі. У такому форматі спортсмени мають можливість виступати за межами країни під час війни.

Нагадаємо, на груповому етапі Ліги чемпіонів 2023/24 донецький «Шахтар» зустрінеться з іспанською «Барселоною», португальським «Порту» та бельгійським «Антверпеном».