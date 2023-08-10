Артем Довбик та банери. Як форвард збірної України втрапив у курйоз (відео)

Добвик позував на стадіоні у «Жироні»

Довбик позував на Естаді Монтіліві з прапором України, коли здійнявся сильний вітер, який зніс банери, що стояли позаду Артема. На відео зафіксували кумедну реакцію українського форварда.

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Побачивши, що банер падає, Артем Довбик кумедно відкрив рот..

Coses del directe 😝 pic.twitter.com/okuCqQcL91 Будь ласка, читайте текст після реклами August 9, 2023

Довбик уже встиг дебютувати за каталонців у товариському поєдинку з Лаціо, провівши на полі 15 хвилин.

Нагадаємо, футболіст збірної України Довбик офіційно став гравцем іспанської «Жирони». Трансфер українця став найдорожчим підписанням в історії іспанського клубу. За нападника Каталонський клуб заплатив дніпрянам €7 млн. Контракт Артема Довбика з «Жироною» розрахований до 2028 року. 26-річний Довбик минулого сезону провів за «Дніпро-1» 39 матчів, відзначившись 29 голами та 7 результативними передачами. Нагадаємо, кольори «Жирони» захищає також український півзахисник Віктор Циганков.