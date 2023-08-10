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Артем Довбик та банери. Як форвард збірної України втрапив у курйоз (відео)

Наталя Забазнова
glavcom.ua
Артем Довбик та банери. Як форвард збірної України втрапив у курйоз (відео)
Артем Довбик
фото з відкритих джерел

Добвик позував на стадіоні у «Жироні»

Довбик позував на Естаді Монтіліві з прапором України, коли здійнявся сильний вітер, який зніс банери, що стояли позаду Артема. На відео зафіксували кумедну реакцію українського форварда. 

Побачивши, що банер падає, Артем Довбик кумедно відкрив рот..

 

Довбик уже встиг дебютувати за каталонців у товариському поєдинку з Лаціо, провівши на полі 15 хвилин.

Нагадаємо, футболіст збірної України Довбик офіційно став гравцем іспанської «Жирони». Трансфер українця став найдорожчим підписанням в історії іспанського клубу. За нападника Каталонський клуб заплатив дніпрянам €7 млн. Контракт Артема Довбика з «Жироною» розрахований до 2028 року. 26-річний Довбик минулого сезону провів за «Дніпро-1» 39 матчів, відзначившись 29 голами та 7 результативними передачами.  Нагадаємо, кольори «Жирони» захищає також український півзахисник Віктор Циганков.

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Теги: спорт Артем Довбик

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