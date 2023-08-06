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Футболіст збірної України Довбик офіційно став гравцем іспанської «Жирони»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Футболіст збірної України Довбик офіційно став гравцем іспанської «Жирони»
Трансфер Довбика стане найдорожчим підписанням в історії іспанського клубу

Довбик минулого сезону провів за «Дніпро-1» 39 матчів, відзначившись 29 голами та 7 результативними передачами

Гравець збірної України з футболу Артем Довбик перейшов з «Дніпро-1» у «Жирону». Про це повідомляє офіційний сайт іспанського клубу.

Контракт розрахований на 5 сезонів – до 30 червня 2028 року. Фінансові деталі угоди наразі не розголошуються.

Однак, напередодні ЗМІ повідомляли, що «Дніпро-1» отримає 7 мільйонів євро, а «Жирона» володітиме лише 50% прав на форварда. Інша половина прав належить данському «Мідтьюлланну».

Трансфер українця стане найдорожчим підписанням в історії іспанського клубу.

26-річний Довбик минулого сезону провів за «Дніпро-1» 39 матчів, відзначившись 29 голами та 7 результативними передачами.

Нагадаємо, кольори «Жирони» захищає також український півзахисник Віктор Циганков.

 

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Дніпро Віктор Циганков ФК Жирона Артем Довбик

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