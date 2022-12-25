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Українець став найкращим кікбоксером 2022 року

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Українець став найкращим кікбоксером 2022 року
Роман Крикля виграв Гран-прі One Championship
фото з відкритих джерел

Романа Криклю визнано найкращим кікбоксером 2022 року за версією ONE Championship

Український чемпіон ONE Championship Роман Крикля став найкращим кікбоксером 2022 року. Про це повідомляє пресслужба організації.

Цього року Крикля захистив титул у напівважкому дивізіоні. Крім того, українець завоював чемпіонський пояс у важкій вазі. У фіналі Гран-прі організації він переміг іранця Іраджа Азізпура.

На старті бою іранець відправив українця у нокдаун, але наш кікбоксер зумів швидко відновитися і переламати перебіг поєдинку. У другому раунді Крикля пішов в атаку та збив з ніг опонента. І хоч Азізпур піднявся, другої атаки українця він уже не витримав. Перемога Романа Криклі нокаутом.

На професійному рингу Крикля виступає від 2011 року. У різні роки він ставав чемпіоном за версією Kunlun Fight, K-1, FEA WORLD GP, а свій перший титул One Championship завоював у листопаді 2019 року, нокаутувавши марокканця Таріка Хабеза в другому раунді.

До слова, 25 березня загинув український чемпіон світу з кікбоксингу Максим Кагал. Спортсмен захищав Маріуполь від російських окупантів.

Також запоріжський важкоатлет Анастас Іванов загинув від рук російських окупантів під час захисту Маріуполя.

У Сумах під час авіаударів разом із сім’єю загинув чемпіон України з самбо.

Спортивний світ втратив ще одного колишнього українського футболіста. Від ворожих куль загинув ексгравець «Кривбасу» Володимир Колесник.

Заслужений тренер України з водного поло Олександр Обединський розповів, що в Маріуполі загинув його син, колишній капітан збірної України Євген Обединський.

Теги: спорт кікбоксинг рейтинг

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