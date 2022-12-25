Українець став найкращим кікбоксером 2022 року

Романа Криклю визнано найкращим кікбоксером 2022 року за версією ONE Championship

Український чемпіон ONE Championship Роман Крикля став найкращим кікбоксером 2022 року. Про це повідомляє пресслужба організації.

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Цього року Крикля захистив титул у напівважкому дивізіоні. Крім того, українець завоював чемпіонський пояс у важкій вазі. У фіналі Гран-прі організації він переміг іранця Іраджа Азізпура.

На старті бою іранець відправив українця у нокдаун, але наш кікбоксер зумів швидко відновитися і переламати перебіг поєдинку. У другому раунді Крикля пішов в атаку та збив з ніг опонента. І хоч Азізпур піднявся, другої атаки українця він уже не витримав. Перемога Романа Криклі нокаутом.

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Roman Kryklia🇺🇦 vs Iraj Azizpour🇮🇷 III



ONE Kickboxing Heavyweight GP Finalpic.twitter.com/EMFr11EavA — Cerebral Vigilante (@Delisketo) November 19, 2022

На професійному рингу Крикля виступає від 2011 року. У різні роки він ставав чемпіоном за версією Kunlun Fight, K-1, FEA WORLD GP, а свій перший титул One Championship завоював у листопаді 2019 року, нокаутувавши марокканця Таріка Хабеза в другому раунді.

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