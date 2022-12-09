Скільки українських спортсменів вбила Росія – заява Кулеби
З лютого поточного року Росія вбила 184 українських спортсменів
Голова МЗС України Дмитро Кулеба розкритикував заяву президента МОК Томаса Баха про те, що на Олімпіаді-2024 в Парижі мають брати участь всі спортсмени. Відповідна заява Кулеби з'явилась у Twitter дипломата.
«З лютого Росія вбила 184 українських спортсменів. І тепер пан Бах цитує Еммануеля Макрона, який нібито сказав, що «спорт не слід політизувати», а до спортсменів з України, Росії та Білорусі потрібно ставитися однаково.
Використовувати спорт для відбілювання військових злочинів – це огидно», – написав Кулеба.
Раніше повідомлялось, що майстер спорту з пауерліфтингу та рекордсмен України Ярослав Хибовський загинув у боях за Україну.
Нагадаємо, 26 жовтня у Міністерстві молоді та спорту назвали кількість спортсменів та тренерів, які загинули з початку російського вторгнення. Війна з окупантами забрала 154 життя українських спортсменів і тренерів.
Також у боях під Бахмутом загинув чемпіон України з гандболу
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