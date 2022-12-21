Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Світоліна розкритикувала тенісні асоціації через позицію щодо російських спортсменів

Юрій Лящук
glavcom.ua
Світоліна розкритикувала тенісні асоціації через позицію щодо російських спортсменів
Тенісні асоціації не дослухались до закликів Світоліної
фото з відкритих джерел

Світоліна багато разів говорила з тенісними організаціями про війну в Україні

Українська тенісистка Еліна Світоліна розкритикувала Асоціацію тенісистів-професіоналів (ATP) і Жіночу тенісну асоціацію (WTA) через їх позицію щодо російських і білоруських спортсменів. Про це повідомляє Reuters.

«У тенісі нічого не було зроблено щодо спортсменів, які представляють ці країни», – сказала Світоліна.

Еліна додала, що вона та її співвітчизники «багато разів говорили» як з ATP, так і з WTA про війну.

«Зрештою ми припинили спроби, тому що було просто неможливо переконати їх передумати», – сказала вона.

Минулого тижня ATP оштрафувала Британську асоціацію лаун-тенісу (LTA) на £820 тис. фунтів стерлінгів за заборону гравцям із Росії та Білорусі брати участь у цьогорічних літніх змаганнях, через кілька місяців після того, як WTA також оштрафувала організаторів Вімблдону та керівництво британського тенісу.

ATP стверджує, що «одностороннє рішення» членів виключити гравців з двох країн може створити потенційно небезпечний прецедент. WTA заявила, що окремим спортсменам не можна заважати брати участь у змаганнях через їх країну походження.

«Звичайно, інші турніри не будуть робити те саме, тому що вони бояться санкцій. Англія завжди надавала величезну допомогу українському народу, і мені дуже сумно бачити цей крок», – додала Світоліна.

Раніше було оприлюднено заявку збірної України на кваліфікацію Australian Open-2023.

Читайте також: Тенісистка Світоліна вперше показала новонароджену доньку (відео)
Теги: росія Білорусь росіяни теніс війна Еліна Світоліна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Еліна Світоліна вперше за 11 років пропускає Roland Garros
Кінець ери Світоліної: ЗМІ назвали нову першу ракетку України
25 травня, 11:54
Підписники залишилися у захваті від відео
Тенісистка Світоліна вперше показала новонароджену доньку (відео)
4 листопада, 17:50
Українка Калініна перемогла на турнірі WTA у Франції
Перша ракетка України Калініна виграла останній тенісний турнір сезону-2022
18 грудня, 01:52

Новини

Світоліна розкритикувала тенісні асоціації через позицію щодо російських спортсменів
Світоліна розкритикувала тенісні асоціації через позицію щодо російських спортсменів
Президент «Парі Сен Жермен» запросив Ліонеля Мессі на розмову
Президент «Парі Сен Жермен» запросив Ліонеля Мессі на розмову
Роналду перейде в «Аль-Наср»? ЗМІ оприлюднили деталі контракту
Роналду перейде в «Аль-Наср»? ЗМІ оприлюднили деталі контракту
Оприлюднено заявку збірної України на кваліфікацію Australian Open-2023
Оприлюднено заявку збірної України на кваліфікацію Australian Open-2023
Мессі крутіший за яйце та Роналду: фотографія аргентинця встановила рекорд Instagram
Мессі крутіший за яйце та Роналду: фотографія аргентинця встановила рекорд Instagram
Син відомого футбольного тренера підписав контракт з клубом США
Син відомого футбольного тренера підписав контракт з клубом США

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
143K
Московська церква просить Зеленського змилуватися
35K
Путін відреагував на візит Зеленського до США: готує термінове звернення
24K
Чи може Путін наважитися на вбивство Лукашенка: роз'яснення Данілова
19K
В які регіони не варто їхати біженцям? Банкова оприлюднила список
13K
Хто допоміг ворогам швидко окупувати південь України: деталі розслідування
11K
Візит Зеленського до Вашингтона: що відомо на цей час (оновлено)

Новини

Тюмень готується до анексії Білорусі? (документ)
Вчора, 12:22
У Росії оприлюднили факти підготовки нової хвилі мобілізації
Вчора, 11:43
300 днів війни: ворог намагається наступати на трьох напрямках
Вчора, 06:56
Пропаганда працює на повну: топ-5 наративів кремлівських медіа про ЗСУ
19 грудня, 15:11
ЗСУ знищили ворожу радіолокаційну станцію «Зоопарк» – Генштаб
19 грудня, 07:14
ЗСУ завдали потужного удару по кількох базах окупантів на Запоріжжі
18 грудня, 07:05

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту