Світоліна розкритикувала тенісні асоціації через позицію щодо російських спортсменів

Світоліна багато разів говорила з тенісними організаціями про війну в Україні

Українська тенісистка Еліна Світоліна розкритикувала Асоціацію тенісистів-професіоналів (ATP) і Жіночу тенісну асоціацію (WTA) через їх позицію щодо російських і білоруських спортсменів. Про це повідомляє Reuters.

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«У тенісі нічого не було зроблено щодо спортсменів, які представляють ці країни», – сказала Світоліна.

Еліна додала, що вона та її співвітчизники «багато разів говорили» як з ATP, так і з WTA про війну.

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«Зрештою ми припинили спроби, тому що було просто неможливо переконати їх передумати», – сказала вона.

Минулого тижня ATP оштрафувала Британську асоціацію лаун-тенісу (LTA) на £820 тис. фунтів стерлінгів за заборону гравцям із Росії та Білорусі брати участь у цьогорічних літніх змаганнях, через кілька місяців після того, як WTA також оштрафувала організаторів Вімблдону та керівництво британського тенісу.

ATP стверджує, що «одностороннє рішення» членів виключити гравців з двох країн може створити потенційно небезпечний прецедент. WTA заявила, що окремим спортсменам не можна заважати брати участь у змаганнях через їх країну походження.

«Звичайно, інші турніри не будуть робити те саме, тому що вони бояться санкцій. Англія завжди надавала величезну допомогу українському народу, і мені дуже сумно бачити цей крок», – додала Світоліна.

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