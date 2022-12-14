Повернення російських спортсменів на міжнародні змагання: Зеленський відреагував

Зеленський переконаний, що Росія використовує спорт із пропагандистською метою

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом. Про це повідомляє сайт президента України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зеленський висловив розчарування присутністю президента Олімпійського комітету Росії на саміті МОК 9 листопада та намірами повернути російських і білоруських спортсменів на міжнародні змагання під нейтральним прапором.

«З лютого 184 українські спортсмени загинули від дій Росії. Не можна намагатися бути нейтральними, коли знищуються основи мирного життя та ігноруються загальнолюдські цінності».

Будь ласка, читайте текст після реклами

За його словами, мовчання спортсменів, тренерів і функціонерів потурає агресії, а Росія використовує спорт із пропагандистською метою.

Справедливою відповіддю на такі дії, вважає український президент, може бути лише повна ізоляція країни-терориста на міжнародній арені. Зокрема, це стосується міжнародних спортивних заходів.

Крім того, Зеленський відзначив підтримку українських атлетів та українського олімпійського руху, а також закликав МОК сприяти відновленню зруйнованої Росією спортивної інфраструктури в Україні.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Росії проти України Міжнародний олімпійський комітет закликав організаторів не допускати російських та білоруських спортсменів до змагань, а також утриматись від проведення турнірів на їхніх територіях. Виключенням стали теніс та велоспорт, де росіянам та білорусам дозволили змагатися на умовах нейтралітету.

Будь ласка, читайте текст після реклами

З часом все частіше почали лунали заклики повернути представників Росії та Білорусі до міжнародних змагань.

Раніше повідомлялось, що Всесвітня боксерська асоціація поновила в рейтингах боксерів із Росії та Білорусі.