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    У бою за Маріуполь загинув чемпіон світу з кікбоксингу

    Максим Кагал поклав життя за Україну - У бою за Маріуполь загинув чемпіон світу з кікбоксингу

    Максим Кагал поклав життя за Україну

    фото: Олег Скирта / Facebook

    Хлопець у 2014 році став чемпіоном світу і бронзовим призером з кікбоксингу за версією ISKA 2014

    Захищаючи Маріуполь від російських окупантів, у п'ятницю, 25 березня, загинув український чемпіон світу з кікбоксингу Максим Кагал. Про це повідомив його тренер Олег Скирта у Facebook.

    Максим – перший чемпіон світу з кікбоксингу у клубі «Гермес», перший чемпіон світу з кікбоксингу у Кременчуці та перший чемпіон світу з кікбоксингу ІСКА, серед дорослих, у складі збірної команди України.

    «Спи спокійно, Братику, земля тобі пухом, ми за тебе помстимося», – написав тренер.

    Максим Кагал займався кікбоксингом, тайським боксом муай-тай, став чемпіоном світу і бронзовим призером з кікбоксингу за версією ISKA 2014.

    А у 2014 році зміг не лише стати чемпіоном світу з кікбоксингу, а й виграв срібло відкритого чемпіонату Кременчука регбі-7. Любив футбол й активно вболівав за місцеву команду.

    Нагадаємо, у Сумах під час авіаударів разом із сім’єю загинув чемпіон України з самбо.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти земля війна Україна тренер окупація муай-тай #stoprussia
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    У бою за Маріуполь загинув чемпіон світу з кікбоксингу