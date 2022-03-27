У бою за Маріуполь загинув чемпіон світу з кікбоксингу

Максим Кагал поклав життя за Україну

Хлопець у 2014 році став чемпіоном світу і бронзовим призером з кікбоксингу за версією ISKA 2014

Захищаючи Маріуполь від російських окупантів, у п'ятницю, 25 березня, загинув український чемпіон світу з кікбоксингу Максим Кагал. Про це повідомив його тренер Олег Скирта у Facebook.

Максим – перший чемпіон світу з кікбоксингу у клубі «Гермес», перший чемпіон світу з кікбоксингу у Кременчуці та перший чемпіон світу з кікбоксингу ІСКА, серед дорослих, у складі збірної команди України.

«Спи спокійно, Братику, земля тобі пухом, ми за тебе помстимося», – написав тренер.

Максим Кагал займався кікбоксингом, тайським боксом муай-тай, став чемпіоном світу і бронзовим призером з кікбоксингу за версією ISKA 2014.

А у 2014 році зміг не лише стати чемпіоном світу з кікбоксингу, а й виграв срібло відкритого чемпіонату Кременчука регбі-7. Любив футбол й активно вболівав за місцеву команду.

Нагадаємо, у Сумах під час авіаударів разом із сім’єю загинув чемпіон України з самбо.

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