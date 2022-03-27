У бою за Маріуполь загинув чемпіон світу з кікбоксингу
Максим Кагал поклав життя за Україну
Хлопець у 2014 році став чемпіоном світу і бронзовим призером з кікбоксингу за версією ISKA 2014
Захищаючи Маріуполь від російських окупантів, у п'ятницю, 25 березня, загинув український чемпіон світу з кікбоксингу Максим Кагал. Про це повідомив його тренер Олег Скирта у Facebook.
Максим – перший чемпіон світу з кікбоксингу у клубі «Гермес», перший чемпіон світу з кікбоксингу у Кременчуці та перший чемпіон світу з кікбоксингу ІСКА, серед дорослих, у складі збірної команди України.
«Спи спокійно, Братику, земля тобі пухом, ми за тебе помстимося», – написав тренер.
Максим Кагал займався кікбоксингом, тайським боксом муай-тай, став чемпіоном світу і бронзовим призером з кікбоксингу за версією ISKA 2014.
А у 2014 році зміг не лише стати чемпіоном світу з кікбоксингу, а й виграв срібло відкритого чемпіонату Кременчука регбі-7. Любив футбол й активно вболівав за місцеву команду.
Нагадаємо, у Сумах під час авіаударів разом із сім’єю загинув чемпіон України з самбо.