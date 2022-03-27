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    Важкоатлет із Запоріжжя загинув захищаючи Маріуполь

    Полеглий український воїн неодноразово брав участь у чемпіонатах країни&nbsp; &nbsp;&nbsp; - Важкоатлет із Запоріжжя загинув захищаючи Маріуполь

    Полеглий український воїн неодноразово брав участь у чемпіонатах країни    

    Фото: espreso.tv

    Анастас Іванов посмертно нагороджений орденом «За мужність»

    Запоріжський важкоатлет Анастас Іванов загинув від рук російських окупантів під час захисту Маріуполя. Про це повідомляє Перший запорізький.

    Посмертно спортсмена нагороджено орденом "За мужність" III ступеня.

    За словами заступника голови обласної федерації важкої атлетики України Рудольфа Акопяна, Атанас Іванов був вихованцем обласної спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з важкої атлетики ім. Леоніда Жаботинського.

    Іванов є багаторазовим призером і переможцем міських та обласних першостей. Також брав участь у чемпіонатах України.

    Нагадаємо, що 23 березня при обороні Маріуполя загинув член збірної України зі змішаних бойових мистецтв UFMMA Єгор Біркун.

    9 березня вночі під час авіаударів російських військ по житловим районам наших міст у Сумах загинув чемпіон України з самбо Артем Прийменко. Йому було 15 років.

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    Теги: Запоріжжя Маріуполь росія окупанти спорт війна Україна окупація самбо #stoprussia
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    Важкоатлет із Запоріжжя загинув захищаючи Маріуполь