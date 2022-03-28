Під Авдіївкою окупанти смертельно поранили футболіста «Кривбасу» Володимира Колесника

Володимиру Колеснику було лише 52 роки

Вихованець криворізького футболу поклав своє житття заради миру в Україні

Спортивний світ втратив ще одного колишнього українського футболіста. Від ворожих куль загинув ексгравець «Кривбасу» Володимир Колесник.

Володимиру Колеснику було лише 52 роки. Вихованець криворізького футболу поклав своє житття заради миру в Україні.

Про загибель колишнього футболіста повідомив футбольний клуб «Кривбас», за який раніше виступав гравець.

Колесник захищав рідну країну від ворога та отримав серйозні поранення під Авдіївкою, що у Донецькій області. Від отриманих ран помер у лікарні імені Мечникова у Дніпрі. Лікарям не вдалось врятувати житя колишнього гравця.

Нагадаємо, 25 березня загинув український чемпіон світу з кікбоксингу Максим Кагал. Спортсмен захищав Маріуполь від російських окупантів.

Також запоріжський важкоатлет Анастас Іванов загинув від рук російських окупантів під час захисту Маріуполя.

У Сумах під час авіаударів разом із сім’єю загинув чемпіон України з самбо.