  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Українка Анна Музичук займає третє місце у жіночому рейтингу FIDE

    FIDE (міжнародна організація шахістів) оприлюднила рейтинг-лист на 1 травня 2018 року
    Рейтинг-лист шахістів України очолює Василь Іванчук (2708). Троє українських гросмейстерів мають рейтинг 2700 і вище, інформує офіційний сайт Федерації шахів України. У світову сотню входять семеро шахістів України: Василь Іванчук (2708), Юрій Криворучко (2705), Павло Ельянов (2702), Руслан Пономарьов (2686), Антон Коробов (2678), Юрій Кузубов
    • Вчора, 20:52
    • Розсилка

    FIDE (міжнародна організація шахістів) оприлюднила рейтинг-лист на 1 травня 2018 року

    Рейтинг-лист шахістів України очолює Василь Іванчук (2708).

    Троє українських гросмейстерів мають рейтинг 2700 і вище, інформує офіційний сайт Федерації шахів України.

    У світову сотню входять семеро шахістів України: Василь Іванчук (2708), Юрій Криворучко (2705), Павло Ельянов (2702), Руслан Пономарьов (2686), Антон Коробов (2678), Юрій Кузубов (2663), Мартин Кравців (2655).

    1_58

    2_44

    До сотні найсильніших шахісток світу входять шість представниць України: Анна Музичук (2564), Марія Музичук (2532), Анна Ушеніна (2443), Інна Гапоненко (2410), Юлія Осьмак (2382), Наталя Жукова (2380).

    3_37

    У списку ста найсильніших юнаків чотири українці: Кирило Шевченко, Павло Воронцов, Володимир Ветошко, Євген Штембуляк.

    У сотні найсильніших дівчат чотири українки: Юлія Осьмак, Софія Краснокутська, Марія Бердник, Олена Мартинкова.

    Марія Музичук шахи рейтинг Інтелектуальні види спорту
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ