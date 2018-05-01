Українка Анна Музичук займає третє місце у жіночому рейтингу FIDE
- Вчора, 20:52
-
Розсилка
FIDE (міжнародна організація шахістів) оприлюднила рейтинг-лист на 1 травня 2018 року
Рейтинг-лист шахістів України очолює Василь Іванчук (2708).
Троє українських гросмейстерів мають рейтинг 2700 і вище, інформує офіційний сайт Федерації шахів України.
У світову сотню входять семеро шахістів України: Василь Іванчук (2708), Юрій Криворучко (2705), Павло Ельянов (2702), Руслан Пономарьов (2686), Антон Коробов (2678), Юрій Кузубов (2663), Мартин Кравців (2655).
До сотні найсильніших шахісток світу входять шість представниць України: Анна Музичук (2564), Марія Музичук (2532), Анна Ушеніна (2443), Інна Гапоненко (2410), Юлія Осьмак (2382), Наталя Жукова (2380).
У списку ста найсильніших юнаків чотири українці: Кирило Шевченко, Павло Воронцов, Володимир Ветошко, Євген Штембуляк.
У сотні найсильніших дівчат чотири українки: Юлія Осьмак, Софія Краснокутська, Марія Бердник, Олена Мартинкова.