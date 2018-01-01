Українка Кривицька виграла бронзу Кубку світу з фехтування

Для Кривицької ця медаль стала першою на етапах Кубка світу в індивідуальному заліку

Українська шпажистка Олена Кривицька стала бронзовим призером етапу Кубка світу в іспанській Барселоні. Про це повідомляє видання XSport. У стартовому поєдинку Кривицька здобула непросту перемогу над німкенею Ганною Горнішер з рахунком 13:12, після чого вона пройшла Наталі Моельхаузен з Бразилії - 15:10. В протистоянні за потрапляння до вісімки



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Олена Кривицька. Фото: Getty Images

Для Кривицької ця медаль стала першою на етапах Кубка світу в індивідуальному заліку

Українська шпажистка Олена Кривицька стала бронзовим призером етапу Кубка світу в іспанській Барселоні.

Про це повідомляє видання XSport.

У стартовому поєдинку Кривицька здобула непросту перемогу над німкенею Ганною Горнішер з рахунком 13:12, після чого вона пройшла Наталі Моельхаузен з Бразилії - 15:10. В протистоянні за потрапляння до вісімки кращих українка виявилася сильнішою за італійку Мару Наварро - 15:11.

У бою за 1/8 фіналу Кривицька перемогла лідера світового рейтингу Юлію Бєляєву з Естонії - 15:14.

Шлях до фіналу українці перегородила 27-річна російська шпажистка Тетяна Андрюшина. 15:5 на користь росіянки.

Зазначимо, що для Кривицької ця медаль стала першою на етапах Кубка світу в індивідуальному заліку. До цього кращим результатом українки на міжнародному рівні була бронза світової першості в 2017 році.

Нагадаємо, що в кінці січня інший український шпажист Богдан Нікішин завоював срібну медаль на аналогічному турнірі в німецькому Хайденхаймі.