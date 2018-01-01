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    Українка Кривицька виграла бронзу Кубку світу з фехтування

    Для Кривицької ця медаль стала першою на етапах Кубка світу в індивідуальному заліку
    Українська шпажистка Олена Кривицька стала бронзовим призером етапу Кубка світу в іспанській Барселоні. Про це повідомляє видання XSport. У стартовому поєдинку Кривицька здобула непросту перемогу над німкенею Ганною Горнішер з рахунком 13:12, після чого вона пройшла Наталі Моельхаузен з Бразилії - 15:10. В протистоянні за потрапляння до вісімки
    • Сьогодні, 14:40
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    Олена Кривицька. Фото: Getty Images
    Олена Кривицька. Фото: Getty Images

    Для Кривицької ця медаль стала першою на етапах Кубка світу в індивідуальному заліку

    Українська шпажистка Олена Кривицька стала бронзовим призером етапу Кубка світу в іспанській Барселоні.

    Про це повідомляє видання XSport.

    У стартовому поєдинку Кривицька здобула непросту перемогу над німкенею Ганною Горнішер з рахунком 13:12, після чого вона пройшла Наталі Моельхаузен з Бразилії - 15:10. В протистоянні за потрапляння до вісімки кращих українка виявилася сильнішою за італійку Мару Наварро - 15:11.

    У бою за 1/8 фіналу Кривицька перемогла лідера світового рейтингу Юлію Бєляєву з Естонії - 15:14.

    Шлях до фіналу українці перегородила 27-річна російська шпажистка Тетяна Андрюшина. 15:5 на користь росіянки.

    Зазначимо, що для Кривицької ця медаль стала першою на етапах Кубка світу в індивідуальному заліку. До цього кращим результатом українки на міжнародному рівні була бронза світової першості в 2017 році.

    Нагадаємо, що в кінці січня інший український шпажист Богдан Нікішин завоював срібну медаль на аналогічному турнірі в німецькому Хайденхаймі.

    Богдан Нікішин Кубок світу українці Фехтування
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