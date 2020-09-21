Українка стала срібною призеркою чемпіонату Європи з танцювального спорту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мишко та Вільямсон на змаганнях Світлина - audsf.com.ua

Українсько-американський дует потрапив на п’єдестал пошани престижних змагань

Українка Вероніка Мишко та американець Ерл Вільямсон вибороли срібну медаль чемпіонату Європи з танцювального спорту серед дорослих у програмі 10 танців, який відбувся у місті Орхус (Данія).

Багаторазові чемпіони та абсолютні чемпіони України, багаторазові переможці міжнародних змагань Всесвітньої Федерації танцювального спорту 30-річна Мишко та Вільямсон вибороли друге місце, перемігши пару господарів турніру.

Зазначимо, що Вероніка Мишко вперше ступила на паркет у сім років. Почала займатися танцями в Ужгороді. Партнером Вероніки Мишко став Володимир Лятов. Найбільш вдалі виступи партнерів припадають на 2007 рік. Уже тоді Мишко присвоїли титул чемпіона в 10 танцях в Україні. Звання чемпіона України вона утримувала сім років, до 2013 року. У Сінгапурі на чемпіонаті світу IDSF - 2007 року в серпні танцівниця вийшла на третє місце.

Перше місце пара Мишко – Лятов отримала в Німеччині на WDSF «Saxonian Dance Classics – 2013» в Косвіг. 2014 рік приніс в кошик перемог Вероніки і Володимира два значних результати - третє місце на чемпіонаті Європи з двоборства і перше на чемпіонаті «Prague Open – 2014» в категорії WDSF World Open Standart.

Джерело: Міністерство молоді та спорту України