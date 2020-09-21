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    Українка стала срібною призеркою чемпіонату Європи з танцювального спорту

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    Мишко та Вільямсон на змаганнях&nbsp; - Українка стала срібною призеркою чемпіонату Європи з танцювального спорту
    Мишко та Вільямсон на змаганнях 
    Світлина - audsf.com.ua

    Українсько-американський дует потрапив на п’єдестал пошани престижних змагань

    Українка Вероніка Мишко та американець Ерл Вільямсон вибороли срібну медаль чемпіонату Європи з танцювального спорту серед дорослих у програмі 10 танців, який відбувся у місті Орхус (Данія).

    Багаторазові чемпіони та абсолютні чемпіони України, багаторазові переможці міжнародних змагань Всесвітньої Федерації танцювального спорту 30-річна Мишко та Вільямсон вибороли друге місце, перемігши пару господарів турніру.

    Зазначимо, що Вероніка Мишко вперше ступила на паркет у сім років. Почала займатися танцями в Ужгороді. Партнером Вероніки Мишко став Володимир Лятов. Найбільш вдалі виступи партнерів припадають на 2007 рік. Уже тоді Мишко присвоїли титул чемпіона в 10 танцях в Україні. Звання чемпіона України вона утримувала сім років, до 2013 року. У Сінгапурі на чемпіонаті світу IDSF - 2007 року в серпні танцівниця вийшла на третє місце.

    Перше місце пара Мишко – Лятов отримала в Німеччині на WDSF «Saxonian Dance Classics – 2013» в Косвіг. 2014 рік приніс в кошик перемог Вероніки і Володимира два значних результати - третє місце на чемпіонаті Європи з двоборства і перше на чемпіонаті «Prague Open – 2014» в категорії WDSF World Open Standart.

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    Джерело: Міністерство молоді та спорту України

    чемпіонат Європи спортивні танці
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