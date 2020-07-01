У Росії помер дворазовий олімпійський чемпіон



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Алєксандр Кабанов проявив себе і як спортсмен, і як тренер Фото - ТАСС

Алєксандру Кабанову було 73 роки

Дворазовий олімпійський чемпіон і дворазовий чемпіон світу з водного поло Алєксандр Кабанов помер на 73-му році життя, повідомляє прес-служба Федерації водного поло РФ.

Кабанов був чемпіоном Олімпіад у Мюнхені-1972 і Москві-1980, переможцем світових першостей 1975-го і 1982 років.

Як спортсмен, крім золотих нагород Ігор і чемпіонатів світу, Кабанов вигравав чемпіонат Європи, двічі Кубок світу і Універсіаду, а також п'ять разів чемпіонат СССР.

Під керівництвом Кабанова в статусі головного тренера збірна СССР стала бронзовим призером Ігор-1988 а з чоловічою збірною РФ він здобув срібло Олімпіади-2004 і бронзу - Ігор-2000, а також золоті і бронзові нагороди на чемпіонатах світу, Кубку світу та Світовий лізі. Жіноча збірна Росії під його керівництвом стала чемпіоном Європи, і двічі бронзовим призером чемпіонатів світу.

Кабанов включений до Міжнародної зали слави плавання.