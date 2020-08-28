Збірна Росії відмовилася від участі в київському чемпіонаті Європи з художньої гімнастики



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Логотип чемпіонату Європи з художньої гімнастики 2020 року Світлина - сайт Федерації художньої гімнастики України

Умови чемпіонату відбили бажання російської збірної приймати участь у престижних міжнародних змаганнях

Збірна Росії відмовилася брати участь у чемпіонаті Європи з художньої гімнастики, який пройде 2020 року на території Києва, повідомляє «ТАСС».

Причиною відмови стало небажання дотримуватися ізоляції протягом 14 днів.

«Умови, які висувають організатори, для російських спортсменів неприйнятні. Там потрібно сидіти два тижні в ізоляції, а це неможливо. Тому ми не подавали заявку на участь в чемпіонаті Європи», - розповіла президент Всеросійської федерації художньої гімнастики і головний тренер збірної Росії Ірина Вінер-Усманова.

Також на думку Вінер-Усманової, питання проведення цього турніру буде вирішуватися тільки вкінці вересня, адже офіційне рішення ще не прийнято.

36-й чемпіонат Європи з художньої гімнастики повинно було провести в Києві 21-24 травня, але він був перенесений у зв'язку з поширенням коронавірусу.

Зазначимо, що близько 300 гімнасток з 39 країн змагатимуться на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики цього року в Києві: 145 учасниць у дорослій віковій групі та 138 юніорок.

Джерело: ТАСС