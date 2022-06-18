Українка здобула історичну перемогу на чемпіонаті світу з аеробіки

Україна здобула історичну перемогу на чемпіонаті світу з аеробіки

У Португалії триває чемпіонат світу з аеробіки, на якому 18-річній українці Анастасії Курашвілі вдалося вибороти золоту медаль. Про це повідомляє пресслужба Міністерства молоді та спорту України.

Спортсмкенка з міста Суми Анастасія Курашвілі виборола «золото» чемпіонату світу з аеробіки. 18-річна українка стала найкращою в індивідуальних змаганнях.

Курашвілі спершу виграла кваліфікацію індивідуальних вправ, а згодом підтвердила свій клас і у фінальному виступі. Українка випередила представницю Туреччини Айше Онбаші та фінку Неа Ківела.

Зазначається, що ця перемога стала історичною. До цього дня за всю історію світової першості ще жодного разу не перемагала представниця України.

Нагадаємо, що українська легкоатлетка Анна Рижикова стала призеркою етапу Діамантової ліги-2022 в Осло (Норвегія).