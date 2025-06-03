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Експерти виявили 58 потенційно договірних матчів у травні цього року

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Експерти виявили 58 потенційно договірних матчів у травні цього року
У травні у світі вдалося виявити 58 підозрілих спортивних подій. 54 із 58 таких поєдинків припало на футбол

Найбільше підозрілих ігор відбулося в Європі

Організація United Lotteries for Integrity in Sports (ULIS) представила на своєму сайті щомісячний звіт про потенційно договірні матчі. Про це повідомляє «Главком».

United Lotteries for Integrity in Sports – некомерційна асоціація державних лотерейних операторів, діяльність якої спрямована на захист спорту від корупції, у тому числі від договірних матчів.

У травні 2025 року у світі вдалося виявити 58 підозрілих спортивних подій. 54 із 58 таких поєдинків припало на футбол. Ще три підозрілі зустрічі зафіксували у кіберспорті, один матч викликав підозри у баскетболі.

Порівняно з квітнем 2025 року відзначають значне зниження кількості потенційних договірних матчів – зі 124 до 53 (на 53,2% менше).

Найбільше підозрілих ігор відбулося в Європі – 21. 17 потенційно договірних зустрічей зіграли в Азії, 10 – у Південній Америці, сім – в Австралії та Океанії, дві – в Африці, одну – у Північній Америці.

Повідомлення про можливу нечесність у шести матчах ULIS отримала до їх початку, у 28 випадках по ходу гри, у 24 – після завершення.

Нагадаємо, «Парі Сен-Жермен» (ПСЖ) здобув історичну перемогу у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. У матчі, що відбувся в Мюнхені, французи розгромили міланський «Інтер» з рахунком 5:0, уперше в своїй історії здобувши престижний європейський трофей.

Це був перший очний фінал між цими командами. На шляху до вирішального поєдинку «Інтер» не зазнав жодної поразки, послідовно здолавши «Феєнорд», «Баварію» та «Барселону». Натомість ПСЖ вийшов у фінал, вибивши «Брест», «Ліверпуль», «Астон Віллу» та «Арсенал».

Матч розпочався з активної гри ПСЖ, і вже на 12-й хвилині Ашраф Хакімі відкрив рахунок. Згодом, на 20-й хвилині, Дезіре Дуе подвоїв перевагу, скориставшись рикошетом після удару. У другому таймі парижани не зменшували тиску: Дуе оформив дубль на 63-й хвилині після передачі Вітіньї. Ще через десять хвилин Хвіча Кварацхелія реалізував вихід сам на сам із Зоммером, а крапку в зустрічі поставив 19-річний Сенні Маюлу на 87-й хвилині.

Це була лише друга зустріч в історії фіналів Ліги чемпіонів між французьким і італійським клубами після фіналу 1993 року між «Марселем» і «Міланом». Цьогорічна перемога стала не лише історичною для ПСЖ, а й найрозгромнішою у фіналах Ліги чемпіонів.

Цей тріумф приніс ПСЖ требл у сезоні 2024/25 – раніше клуб уже виграв чемпіонат Франції та національний кубок. Для «Інтера» це був другий фінал за останні три сезони, але й цього разу італійцям не вдалося здобути трофей – у 2023-му вони поступилися «Манчестер Сіті» з мінімальним рахунком.

Раніше ми писали, що перед фіналом Ліги чемпіонів «ПСЖ» – «Інтер» разом з футболістами на поле стадіону у Мюнхені вийшли діти, серед яких був 10-річний українець Михайло Палій.

У Михайла виявили агресивну форму раку у 7 років. Через це йому довелось ампутувати ногу. Він займається ампфутболом у клубі Pokrova Lviv AMP. До клубу він приєднався у 2024-му.

Теги: букмекери договірні матчі спорт

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