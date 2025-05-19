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Українець здобув срібло етапу Кубка світу з паркуру

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Українець здобув срібло етапу Кубка світу з паркуру
Богдан Колмаков – перший в історії чемпіон Всесвітніх ігор з паркуру

Колмаков посів друге місце у дисципліні «швидкість», поступившись першістю лише швейцарцю Карілу Кордт-Меллеру

Українець Богдан Колмаков став срібним призером першого етапу Кубка світу з паркуру, що відбувся у Амстердамі (Нідерланди). Про це повідомляє «Главком».

Наш трейсер посів друге місце у дисципліні «швидкість», поступившись першістю лише швейцарцю Карілу Кордт-Меллеру. Бронза – у італійця Луки Демарчі.

Богдан Колмаков – перший в історії чемпіон Всесвітніх ігор з паркуру. У 2022 році у Бірмінгемі (США) ця дисципліна дебютувала у програмі Всесвітніх ігор. Цього ж року українець здобув і золото першого в історії чемпіонату світу з паркуру.

Як повідомлялося, російська ковзанярка Ксенія Коржова, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, лайкала дописи на підтримку війни.

Зазначається, що Коржова лайкнула в Instagram чотири дописи на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

Нагорний потрапив під санкції України, Канади, США, Великої Британіє, Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Коржова, зокрема, лайкнула дописи з Путіним, російськими військовослужбовцями та російською військовою організацією «Юнармія».

Нагадаємо, до участі у відбірному турнірі Олімпіади було допущено чотирьох російських фігуристів (два основних і два запасні): Петро Гуменник, Аделія Петросян, Владислав Дікіджі та Аліна Горбачева.

Натомість, втратили шанс поїхати на Олімпіаду росіяни, які підтримували війну і про яких писав «Главком» – у парному катанні були заявлені Анастасія Мішина та Олександр Галлямов; у танцях на льоду – Олександра Степанова та Іван Букін.

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Джерело
Теги: Кубок світу спорт

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