Одна з найсильніших українських легкоатлеток, чемпіонка Європи піймана на допінгу. Що їй загрожує?

Важливо, щоб Федерація легкої атлетики України не залишила Наталію Прищепу наодинці з труднощами Фото із соцмереж

Наталія Кроль-Прищепа ризикує пропустити Олімпійські ігри

На сайті Athletics Integrity Unit, який є офіційним антидопінговим ресурсом, з’явилася шокуюча інформація. Датована вона ще 23 лютого, а коли з’явилася насправді, сказати складно.

25-річна українська легкоатлетка, дворазова чемпіонка Європи з бігу на 800 метрів Наталія Прищепа, яка торік у листопаді вийшла заміж і взяла прізвище чоловіка Кроль, судячи з усього, провалила допінг-тест.

Скрін-шот з сайту AIU

В пробі українки начебто знайшли заборонений сечогінний препарат гідрохлортіазид. Термін дискваліфікації спортсменки наразі не вказується, але перед нами є зовсім свіжий ідентичний приклад. Нещодавно через виявлений гідрохлортіазид 19-місячне відлучення від спорту отримала одна з найсильніших українських стрибунок у висоту Катерина Табашник. При цьому наближені до Катерини люди наполягають, що спортсменка прийняла ліки з забороненою речовиною, знаходячись на закордонному зборі і намагаючись втамувати сильний головний біль. Табашник і наближені до неї люди відзначають, що Федерація легкої атлетики України не надала їй найменшої юридичної допомоги, фактично легітимізувавши тим самим максимальний термін дискваліфікації.

Раніше на схожу «пасивність» ФЛАУ в інтерв’ю «Главкому» жалілися призерка чемпіонату Європи Анна Тітімець та володарки олімпійської бронзи Олеся Повх і Ольга Земляк, які отримали тривалі терміни дискваліфікації раніше.

Натомість президент Федерації легкої атлетики України Ігор Гоцул на недавній зустрічі з журналістами запевняв, що найбільша провина Табашник полягає навіть не в тому, що вона приймала заборонений препарат, рятуючи своє здоров’я, а може й життя, а в тому, що Катерина намагалася приховати факт вживання ліків, до складу яких входить гідрохлортіазид. Мовляв, небажання співпрацювати з WADA лише підвищує термін покарання.

Натомість тренер-консультант Табашник Віктор Бондаренко у розлогому повідомленні в «Фейсбуку» стверджував, що голова комісії юридичних проваджень ФЛАУ Фідель Тимченко банально ігнорував прохання спортсменки про надання потрібних даних.

За інформацією, яку отримав «Главком» із власних джерел, Прищепа теж приймала препарат, намагаючись вгамувати головний біль. Можна не сумніватися, що 23 лютого, тобто п’ять днів тому у ФЛАУ вже знали про ситуацію з Наталією Прищепою. Але реакції на цей факт начебто не було. Не лише публічної. Натомість той же Фідель Тимченко в одній із недавніх новин на сайті Федерації згадується як керівник команди напередодні поїздки на Кубок Європи з легкоатлетичних метань у португальську Лейрію 21-22 березня. Функції саме для голови комісії юридичних проваджень, погодьтеся.

Тож невже Прищепа-Кроль, яка є переможницею двох останніх чемпіонатів Європи у 2016-му і 2018 роках у бігу на 800 метрів, приречена і Олімпіаду в Токіо, яка стартує 24 липня, змушена буде пропустити?

Якщо вірити інформації на згадуваному вже сайті Athletics Integrity Unit, то ні. Нижче подаємо на розсуд читачів три скрін-шоти з ресурсу, на яких поміж понад 500-та допінгових випадків у різних видах спорту виділені саме ті, які пов’язані з гідрохлортіазидом. Згідно з цими даними можна зауважити, що основна частина покарань сягають терміну від нуля до шести місяців і є лише три випадки річної дискваліфікації. Але точно не два з половиною роки, як у випадку з Табашник. Причина вочевидь у тому, що представники закордонних федерацій відстоюють своїх спортсменів, а не покірно визнають їхню провину (щоправда, пан Гоцул стверджує протилежне).

Зауважимо, що окрім спортивних досягнень Наталія Прищепа здобула повагу й популярність серед прихильників легкої атлетики благородним вчинком на чемпіонаті Європи-2018 у Берліні. Тоді українка виходила на старт у статусі одноосібного лідера забігу на 800-метрівці, єдиною в тому сезоні вибігши дистанцію з двох хвилин. У підсумку, Прищепа без проблем фінішувала першою – 2.04,07 і відібралася в півфінал.

Ось тільки під час забігу в боротьбі з француженкою Клаудією Саундерс чемпіонка Європи U20 у 2015 році і чемпіонка Європи U-23 у 2017 році 22-річна бельгійка Рене Ейкенс впала на бігову доріжку. На той момент Ейкенс бігла на четвертій позиції і намагалася прорватися до трійки лідерів, які кваліфікуються в півфінал.

Бельгійка була настільки засмучена падінням, що почала плакати прямо на доріжці. Нещасну Рене втішила саме наша Наталія. Вона повернулася після фінішу, під оплески публіки допомогла своїй суперниці піднятися і завершити забіг. Чи знайдуться зараз охочі допомогти в непростій ситуації самій Наталії?

Іван Вербицький, «Главком»

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