«Списують, як відпрацьований матеріал». Дискваліфікована чемпіонка Європи – про беззахисність українських атлетів

Наталія Кроль не втрачає оптимізму Світлина - Фейсбук Наталії Кроль

Титулована атлетка прокоментувала свою 20-місячну дискваліфікацію

Початок серпня в українському спорті затьмарений сумною звісткою – одна з найсильніших українських легкоатлеток, дворазова чемпіонка Європи з бігу на 800 метрів Наталія Кроль (у дівоцтві – Прищепа) отримала 20-місячну дискваліфікацію через порушення антидопінгових правил. Термін дії відсторонення спливає 15 вересня 2021 року. А це означає, що Наталія не виступить на Олімпіаді в Токіо, перенесеній зв’язку з пандемією коронавірусу на літо 2021 року.

В екслюзивному інтерв’ю «Главкому» спортсменка не стала заперечувати: заборонений препарат вживала. Правда, несвідомо і вину з нею мала б розділити національна Федерація легкої атлетики (ФЛАУ). Розділити – як мінімум. Натомість за допомогою до Федерації Наталія, знаючи про гіркий досвід попередниць, навіть не зверталася. Чому так відбувається і що Кроль-Прищепа робитиме далі – у розмові з чемпіонкою.

Досьє

Наталія Кроль (Прищепа) народилася 11 вересня 1994 року в Рівному. Легкою атлетикою займається з 13 років. Перший тренер – Михайло Романчук. Зараз тренується в Андрія Попеляєва. Дворазова чемпіонка Європи з бігу на 800 м (2016, 2018). Чемпіонка ІІ Європейських ігор у команді. Чемпіонка Європи-2013 серед юніорів. Бронзова призерка чемпіонату Європи-2015 серед молоді. На Олімпіаді-2016 у Ріо-де-Жанейро посіла на 800-метрівці 14 місце.

Наталю, як ви сприйняли дискваліфікацію і чи були шанси її уникнути?

Якби я жила у США чи виступала за американців, то варіанти були б. Але я представляю Україну, тому варіантів немає – тільки дискваліфікація. Не я така перша і, на жаль, не я остання. Схожий шлях проходили атлети до мене. То наша реальність. За нами не стоїть ніхто. Якщо твоя проба позитивна, шансів захиститися не буде. Велика різниця між тим, коли за спортсменом стоїть національна Федерація і її адвокати, і зовсім інша, коли атлет захищається сам, наймаючи юристів власними зусиллями. ФЛАУ вважає, що спортсмена, який має проблеми з порушенням антидопінгових правил, захищати не треба.

Наталія Кроль не могла розраховувати на підтримку ФЛАУ

Ви мали адвоката?

Так, ми працювали з відомим спортивним юристом Юрієм Юрченком, адвокатом Федерації кікбоксингу, а не легкої атлетики, що теж яскраво характеризує роботу цього корпусу. У ФЛАУ за цей напрям відповідає Фідель Тимченко. Пригадую, як у розпал карантину Федерація проводила онлайн-конференцію. На ній пан Тимченко прямо сказав, що це особисті проблеми самого спортсмена, якщо в нього виникають непорозуміння з допінг-офіцерами чи допінговим законодавством. Може, я чогось не розумію, але в такому разі не можу збагнути, навіщо взагалі існує юридичний відділ ФЛАУ з допінг-підтримки? Навіщо ця людина обіймає посаду?

За останній час «Главком» записував не одне інтерв’ю з атлетами, відстороненими через допінг. Анна Тітімець, Ольга Земляк, Олеся Повх констатували, що ФЛАУ навіть не намагалася почути їхньої версії, а воліла повністю визнати вину спортсменів.

Сказала б більше: нас списують, як відпрацьований матеріал. Так простіше, ніж боротися за спортсмена. Зате ФЛАУ опублікувала інформацію про моє відсторонення швидше, ніж це зробив сайт Athletics Integrity Unit, на якому такі речі публікуються першими. Хоч у чомусь наша Федерація перша. То за умови, що листи одночасно розіслали мені і ФЛАУ.

Ви мали розмову стосовно своєї справи з президентом Федерації Ігорем Гоцулом?

Ні. Не заважали і на тому дякую. Намагалася не втягувати представників Федерації у ці суперечки взагалі. Я їх позицію знаю, тому розраховувала виключно на власні сили.

У вашій пробі виявили заборонений сечогінний препарат гідрохлортіазид. Той самий, за який нещодавно отримала 19-місячну дискваліфікацію стрибунка у висоту Катерина Табашник. Звідки ця речовина у вашому організмі?

Усе просто. Знаходячись на манікюрі, відчула себе зле. У мене суттєво піднявся тиск. Це при тому, що в останніх чотири роки мала таку тенденцію, що тиск навпаки падав. В українців який менталітет? Щось заболіло – не швидку викликаємо, а до останнього намагаємося лікуватися власними силами. Пішов в аптеку, запитав фармацевта і купив пігулки, які той порадив – це й усе. На жаль, я не виняток. Зізнаюся, коли тиск підскочив, трохи запанікувала. Тому попрохала в аптеці якийсь найпростіший засіб, у якому немає купи складників. Мені порадили каптопрес – пігулки, які коштують 20 гривень. Бабусі їх жменями п’ють. На місці перевірила, що сама речовина каптоприл не входить до списку заборонених. Але не помітила чи в тому стані не надала достатньої уваги іншому складникові. То – сам гідрохлортіазид. Мені навіть не було відомо, що це сечогінний засіб і що тим паче цей засіб заборонений. Власне, на власній дурості й попалася.

Наталія - чемпіонка Європи-2018

Пан Гоцул під час зимової зустрічі з журналістами якраз підкреслював, що наші атлети найчастіше стають жертвами власної неосвіченості чи небажання перевіряти те, що вони вживають.

Ок. Чому вже навіть Росія потурбувалася, щоб створити сайт для перевірки препаратів, а ми цього досі зробити не можемо? Чому за стільки років не створено бази даних про всі без винятку препарати, які трапляються в наших аптеках? Крім того, на всю збірну з легкої атлетики є лише один фахівець, який розбирається в фармакології, – Антон Діденко.

Перед тим, як вживати каптопрес, ви його набирали?

Завжди набираю, навіть коли купую ліки проти нежитю, а тоді почувалася дуже погано і не набрала. Повторюся: запанікувала. Зрозумійте, що спортсменові важко запам’ятати кілометровий список заборонених препаратів. Які, тим паче, постійно змінюються й оновлюються.

В історії з Катериною Табашник пан Гоцул згадував про базу від Всесвітньої антидопінгової агенції (WADA), де якраз можна ввести назву будь якого препарату і миттєво дізнатися – заборонений він чи дозволений.

Але купи препаратів, які продаються в наших аптеках там немає. Скажімо, каптопресу. Вони можуть називатися по-іншому. Для того й потрібний сайт українською мовою, де б можна було ввести назви препаратів так, як це написано на упаковці.

Наталю, ви знали про загрозу дискваліфікації з лютого, тобто ще тоді, коли не було відомо, що Олімпіаду в Токіо перенесуть на рік. Продовжували тренуватися з розумінням, що вас можуть відсторонити?

Звичайно, адже я не збираюся іти зі спорту. Пізніше, коли стало зрозуміло, що Ігри перенесуть, тішила себе сподіваннями, що мені дадуть не більше року дискваліфікації. Але все склалося якнайгірше: покарали рівно на той термін, який не дозволяє стартувати в Токіо і в наступному році. Та нічого, життя триває. Я ще достатньо молода. Буду боротися за потрапляння на наступну Олімпіаду.

Звісно, в цей період навантаження вже не були максимальними, адже потреби виходити на пік форми немає. Проте я тренуюся й зараз. Буду змагатися з вересня наступного року. Іншого виходу немає.

Наталія з чоловіком Романом

Згідно з офіційною інформацією, ФЛАУ мала виділити на вашу підготовку в ході 2020 року 388376,84 грн. І це тільки Федерація. Звідки збираєтеся брати такі кошти на підготовку в умовах, що тепер ні від ФЛАУ, ні від держави фінансування отримувати не будете?

Звичайно, доведеться економити. Сподіваюся, нам вистачить тих коштів, які маємо з чоловіком. Тим більше, що коханий у мене теж спортсмен (чемпіон світу з кікбоксингу Роман Кроль – «Главком»), він мене розуміє. Наразі я ще не думала, де братиму гроші, але не думаю, що вони чи дискваліфікації стануть для мене перепоною. Поки тренуюся в рідному місті. Хоча стадіон у Рівному нарешті відправили на реконструкцію. В шиповках бігати нема де. Доведеться, мабуть, їхати до сусідніх Костополя чи Луцька, де є придатний для бігових занять стадіон «Авангард». Поки підтримую форму з допомогою пробіжок у парку. Буду змагатися, поки відчуватиму сили показувати високі результати.

Але підтримка ззовні, не тільки матеріальна, теж важлива.

Друзі, представники збірної з легкої атлетики телефонують, пишуть. Вони мені співчувають і висловлюють підтримку. А з чиновниками я майже не спілкуюся. Особливо на цю тему.

Інформацію про ваше відсторонення першим поширив один із французьких легкоатлетичних пабліків. Що вразило – велика кількість негативних коментарів на вашу адресу. Мовляв, добре, що допінгістку нарешті впіймали.

Я теж це читала. То зрозуміло. Вони там ще писали, що я маю віддати нагороди їхній атлетці Рене Ламо, яку неодноразово обігрувала. І планую перемогти ще. Втретє. То буде найкращою відповіддю на ті зловтішні коментарі. Взагалі, я теж засуджую тих, хто приймає допінг свідомо. Але ж є такі ситуації, як у мене чи у Каті Табашник. Так, ми здали позитивні тести, але приймали заборонені препарати не тому, що розраховували на полегшення тренувальної роботи чи покращення результатів. Проте спробуйте це довести людям, які трохи займаються спортом, але живуть з чітким переконанням, що поки не з’їсти чарівну пігулку, нічого не вийде. Мовляв, усі спортсмени високого рівня сидять на фармакології, гормонах, стероїдах, на допінгу. І як пояснити, що біжиш, бо тренуєшся по п’ять-шість годин, а не 40 хвилин на день? То я ще не враховую занять у басейні, занять з TRX-петлями на статодинаміку, для максимальної напруги м’язів. Кожен професійний спортсмен знає, що без праці до крові з носа не допоможе нічого – ні пігулки, ні талант.

Іван Вербицький, «Главком»



