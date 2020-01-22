Відома українська спортсменка отримала 19-місячну дискваліфікацію за допінг. Тренер звинувачує Федерацію



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Катерина Табашник виявилася беззахисною Фото із соцмереж

Катерина Табашник не зможе виступити на Олімпіаді в Токіо

Українська легкоатлетка Катерина Табашник, яка складала реальну конкуренцію вітчизняним примам стрибків у висоту Ярославі Магучих, Юлії Левченко та Ірині Геращенко, дискваліфікована на 19 місяців за вживання допінгу. Про це повідомив тренер Віктор Бондаренко.

При цьому пана Бондаренка трохи зачепили слова президента Федерації легкої атлетики України Ігоря Гоцула в його найсвіжішому інтерв’ю.

«ФЛАУ має чітку позицію – нульову терпимість до допінгу, - сказав керівник. – Ми чітко і жорстко оголосили: часи змінилися, змінилося ставлення, змінилися тест-системи. Сьогодні ми не можемо грати в подвійні стандарти, говорити: «Ай-я-яй, ти так більше не роби» Тому ми попередили спортсменів і тренерів, що не буде жодного послаблення до будь-яких порушників правил. Зрозуміло, що поки провина спортсмена не доведена, він є членом Федерації і може розраховувати на нашу певну підтримку. Одна не буде того, про що ми іноді чули з наших ЗМІ. Ми не будемо захищати шахраїв».

«Ці слова президента федерації легкої атлетики збіглися за часом з черговою звісткою про дискваліфікацію, - написав у себе в «Фейсбуку» віктор Бондаренко. – Дурною, дуже образливою дискваліфікацією. Удвічі образливою, оскільки рішення цілком могло б бути м'якше. Утричі образливою, бо відмовили в допомозі і оголосили «Шахраєм».

13 січня Athletics Integrity Unit повідомила про дискваліфікацію на 19 місяців української стрибунки у висоту Катерини Табашник. У когось із фахівців і вболівальників можуть виникнути питання. Так як я чимало часу працював з Катею, постійно стежив за її виступами і продовжую спілкуватися зараз, хочу пояснити деякі моменти. Висловити свою думку про те, що сталося і озвучити ці запитання.

З 14 березня по 2 квітня 2019 року Катерина перебувала на тренувальному зборі збірної України в Туреччині. 19 березня спортсменка захворіла (температура, головний біль тощо), звернулася до лікаря команди, отримувала лікування протягом декількох днів. Так як стан не покращився, 21 березня довелося звернутися спочатку в одну клініку, потім 22 березня в іншу. Були зроблені аналізи, обстеження, проводилося інфузійне лікування (діагностували мононуклеоз, алергію).

26 березня лікар збірної повернулася в Україну (згідно з наказом про відрядження). Вже після від'їзду лікаря зі збору, так як стан погіршився і допомоги чекати не доводилося, тренер спортсменки купив у місцевій аптеці препарат, котрий знижує внутрішньочерепний тиск. До складу комбінованих ліків входив заборонений сечогінний препарат гідрохлортиазид, який у спорті є маскиратором. Ні спортсменка, ні тренер, на жаль, цього не знали. Лікаря поруч уже не було.

28 березня Катя здала допінг пробу, в якій згодом і був виявлений гідрохлортіазид. Винна спортсменка? Звичайно. Винен тренер? Безперечно. «Шахрайка» спортсменка? Упевнений - ні!

У травні Катерина Табашник отримала повідомлення про позитивну пробу, після чого пролунала вимога надати пояснення і рекомендацію звернутися за юридичною допомогою.

Чому так важлива юридична допомога? Отримай Катя навіть 12 місяців дискваліфікації замість 19-ти, вона б могла зараз готуватися до Олімпіади в Токіо. Для прикладу, подивіться рішення по ямайській спортсменці Бріані Вільямс, у пробі якої виявлений теж гідрохлортіазид та ще й під час змагань. За результатами розглядів (грамотної юридичної підтримки) спортсменка отримала попередження і їй рекомендовано прослухати антидопінгову лекцію. Все!

Упевнений, що досвідчені юристи знайдуть у справі Табашник багато пом'якшуючих обставин. А покарання за одне і те ж порушення, як бачимо, може відрізнятися кардинально.

Виникли питання.

1.Чому протягом тижня на зборі немає лікаря? Будь на місці лікар і проблеми б не було.

2. Чи були у лікаря команди всі необхідні медикаменти для надання допомоги?

3. Чому через майже 9 місяців після лікування компенсована тільки невелика частина витрат за медичною страховкою, яку надала збірна? Коли буде компенсована решта коштів?

4. Чому юридичний відділ Федерації проігнорував прохання про допомогу спортсменки? Це принципова позиція чи небажання допомогти?

Де зараз шукати підтримку? Від апеляції Катя відмовилася, фінансово для українських атлетів це непосильно, про що розповідала розповідала в інтерв’ю «Главкому» Аня Тітімець.

У ситуації, що склалася дуже хотілося б дізнатися позицію і, сподіваюся, отримати підтримку комісії атлетів ФЛАУ. Чим вмотивована відмова Федерації надати юридичну підтримку? Усі дискваліфіковані – шахраї? У спортсмена є право або гарантії на підтримку Федерації в період розслідування? Чи могла федерація розділити відповідальність (відсутність лікаря) і тим самим пом'якшити покарання?

Кілька років Табашник входила у міжнародний пул тестування, подавала щоденну інформацію про своє місцезнаходження. Вона просто не могла усвідомлено прийняти заборонений препарат. І що їй маскувати, перебуваючи впродовж десяти днів на лікарняному ліжку до моменту здачі допінг-проби?»

Також Віктор Бондаренко розповів про те, як непросто складалася кар’єра Катерини Табашник:

У 2013 році Катя перемогла на чемпіонаті Європи серед юніорів. Наступного року її турбувала травма, весь 2014 рік вона намагалася лікуватися консервативним шляхом. У 2015 році була зроблена операція за кордоном. Наступний рік пішов на реабілітацію після операції, шлях був довгим і важким. У 2017 році Катя повернулася в сектор і до кінця сезону стрибнула 1,95 м. Це був результат у топ-10 світу за підсумками сезону. Терпіння і праця були винагороджені хорошим результатом і перспективою подальшого зростання.

У 2018 році Катерина поліпшила особистий рекорд до 1,96 м, посіла п'яте місце на чемпіонаті Європи в Берліні, чому дуже засмутилася. На початку 2019 року особистий рекорд піднято до 1,99 м, на чемпіонаті Європи в Ґлазґо – четверте місце, яке спортсменка теж сприйняла як невдачу».

«Сьогодні у Катерини Табашник вкотре дуже непростий період у її спортивній кар'єрі. Вона не хоче здаватися. Але їй дуже важлива підтримка», - підкреслює Віктор Бондаренко.