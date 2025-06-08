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Вперше за 29 років Україна виграла медальний залік Євро з художньої гімнастики

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Вперше за 29 років Україна виграла медальний залік Євро з художньої гімнастики
Таїсія Онофрійчук на чемпіонаті Європи-2025 виграла чотири нагороди
фото: Ukrainian Rhythmic Gymnastics Federation

Євро-2025 Україна завершила із доробком у вісім нагород, зокрема виборола три золоті

Збірна України з художньої гімнастики завершила виступи на чемпіонаті Європи 2025 року. На континентальній першості українки здобули вісім нагород та посіли перше місце у медальному заліку турніру.

Цьогорічний чемпіонат Європи з художньої гімнастики відбувся у естонському Таллінні. На турнірі розіграли 12 комплектів нагород: вісім у межах дорослого турніру та ще три серед юніорок.

Євро-2025 Україна завершила із доробком у вісім нагород, зокрема виборола три золоті. «Синьо-жовті» юніорки двічі підіймались на найвищу сходинку п'єдесталу: у груповому багатоборстві та вправах з 10 булавами. Єдине «золото» у дорослому сегменті Україні принесла 17-річна гімнастка Таїсія Онофрійчук, яка перемогла в особистому багатоборстві.

Онофрійчук загалом здобула чотири медалі: окрім «золота», виборола ще одне «срібло» і дві «бронзи» – усі в окремих фіналах. Українки також посіли друге місце у командній першості, а в заключний день турніру виграли срібну медаль у групових вправах з трьома м'ячами та двома обручами.

Чемпіонат Європи-2025 з художньої гімнастики: усі нагороди України

«Золото»: особисте багатоборство (Таїсія Онофрійчук), групове багатоборство та групові вправи з 10 булавами (обидва — юніорки: Анастасія Ніколенко, Олександра Ніколь Самоукіна, Катерина Шершень, Маргарита Мельник, Агата Біленко й Таїсія Редька)

«Срібло»: булави (Таїсія Онофрійчук), командна першість (збірна України), групові вправи з трьома м'ячами та двома обручами (Єлизавета Азза, Діана Баєва, Олександра Ющак, Кіра Ширикіна, а також Валерія Перемета)

«Бронза»: обруч, стрічка (обидва — Таїсія Онофрійчук)

Що означають результати України

Українки вперше за 29 років виграли медальний залік турніру. Востаннє «синьо-жовті» очолювали рейтинг ще у 1996 році: тоді здобули дев'ять медалей (5 «золота», 2 «срібла» і 2 «бронзи»).

Три «золота» – найкращий результат України за останні п'ять років. Востаннє такий результат «синьо-жовті» демонстрували на Євро-2020 (3 «золота», два «срібла» і одна «бронза»). Але тоді українки посіли друге місце в медальному заліку, поступившись Ізраїлю за кількістю «срібла».

Медалі дорослих змагань Євро у групових вправах Україна здобуває вдруге поспіль. У 2024-му «синьо-жовті» посіли третє місце у міксті.

Таїсія Онофрійчук вдруге здобула «бронзу» у вправах з обручем, однак на Євро-2024 ця медаль була єдиною для гімнастки.

Медальний залік Євро-2025: топ-5

  1. Україна – 3 «золота» + 3 «срібла» + 2 «бронзи» = 8 медалей
  2. Болгарія – 3 + 1 + 1 = 5
  3. Іспанія – 3 + 1 + 0 = 4
  4. Італія – 2 + 1 + 3 = 6
  5. Німеччина – 1 + 1 + 2 = 4

Нагадаємо, Україна вперше за 28 років здобула «золото» на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики в особистому багатоборстві. Медаль виборола 17-річна Таїсія Онофрійчук.

Онофрійчук вдруге в кар'єрі змагається на чемпіонаті Європи. На дебютному Євро українська художня гімнастка пройшла до фіналу особистого багатоборства, однак посіла дев'яте місце.

Із моменту дебютного Євро Онофрійчук виступила на Олімпійських іграх, де також боролася за нагороди. А у 2025 році українка виступила на шести турнірах та була на п’єдесталі 29 разів з 30 можливих, здобувши 18 золотих нагород.

Серед головних претенденток на «золото» Онофрійчук була і на чемпіонаті Європи-2025. У кваліфікації, яка проходила впродовж змагальних днів, 17-річна українка показала найкращий результат з-поміж всіх учасниць – 90.050 бала.

Як минув фінал Євро-2025 в особистому багатоборстві?

  • Участь у фіналі взяли 25 художніх гімнасток. Вони були розділені на дві групи – А та В, кожна з яких по черзі виконувала вправи з предметами.
  • До фіналу в особистому багатоборстві кваліфікувалися дві українки: окрім Онофрійчук туди потрапила Поліна Каріка, яка змагалася у групі В. Онофрійчук же натомість потрапила до групи А.
  • Онофрійчук до другої частини змагань підходила, маючи найвищі проміжні оцінки у вправах з обручем та м'ячем – 29.950 та 28.600 бала відповідно.
  • Перед заключною ротацією Онофрійчук мала 1.5 бала переваги над найближчою переслідувачкою, Стіляною Ніколовою з Болгарії. І втримала її за підсумками фіналу.

До топ-10 потрапили обидві українки: Поліна Каріка замкнула десятку найкращих з результатом 109.950 бала.

Євро з художньої гімнастики. Особисте багатоборство, фінал

  1. Таїсія Онофрійчук (Україна) – 117.800 бала
  2. Стіляна Ніколова (Болгарія) – 116.700
  3. Дар'я Варфоломеєв (Німеччина) – 115.150
Джерело
Теги: художня гімнастика Таїсія Онофрійчук

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