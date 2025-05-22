Список найскладніших мов у світі: чи є серед них українська

Найскладнішою для вивчення можна назвати мандаринську мову, носієм якої є понад мільярд людей

Північнокитайська (мандаринська) мова, носіями якої є 1,4 мільярда людей, є найскладнішою мовою у світі. Проте у рейтингу найскладніших у світі можна побачити українську та мову країни-агресорки – російську. Про це пише «Главком» із посиланням на Kochiva.

«Китайська, арабська та японська мови відомі своєю складною системою письма. Тому вивчення цих мов світу є важким. Крім того, ці мови мають складні письменні схеми з тисячами символів, що додає складності», – йдеться у матеріалі.

Мандаринська мова поширена на південному заході та на півночі КНР, а також нею користуються китайці, які живуть за кордоном.

Ця мова не має стандартизованого алфавіту – складається з символів, які є фразами чи словами, і ці символи потрібно запам'ятати (вважається, що в китайській є від 3 тис. ієрогліфів, і їх необхідно знати). Мандаринська мова тональна – від висоти тону та інтонації, які людина використовує під час розмови, залежатиме значення сказаного.

Друга за складністю – арабська. Її використовують у Північній Африці, на Аравійському півострові та на Близькому Сході. Кількість носіїв становить близько 300 мільйонів осіб.

Арабська має низку цікавих особливостей – потрібно писати з правого боку в лівий; пунктуаційні знаки пишуться в інший бік – тобто з лівого боку в правий; алфавіт складається з літер, які мають складне накреслення. У написанні деяких букв є дрібні відмінності, наприклад, розташування крапок.

До трійки надскладних для вивчення дехто вносить і японську, носіями якої є понад 100 млн осіб. Зокрема є три алфавіти – кандзі (складні ієрогліфи), катакана (потрібна для виокремлення та взаємодій) і хірагана (для суто японських слів). У повсякденному житті ці алфавіти змішуються. Вважається, що японці використовують від 2 до 3 тис. ієрогліфів.

У японській мові є дуже багато різних рахункових суфіксів, які потрібно використовувати залежно від того, що саме необхідно підрахувати.

Серед інших складних мов можна виокремити такі:

Грузинська, якою розмовляють близько 10 млн осіб. Вона має унікальну абетку з непростими за накресленням буквами із завитками, складно вивчити вимову, оскільки є лише 5 голосних літер, і часто зустрічаються слова, на початку яких кілька приголосних.

Угорська теж вважається дуже непростою, її носіїв більш ніж 10 мільйонів. Вона має 18 граматичних відмінків, а, наприклад, в українській – сім. Ще відмінна риса угорської така: її основою є процес аглютинації – з'єднання морфем (у граматиці морфемою називають значущу частину слова, тобто суфікс, корінь чи префікс), через що слова складні та довгі.

Фінська, носіїв якої близько 5 млн осіб, має незвично довгі слова та 15 відмінків.

«Коли ви вивчаєте цю мову, близько 30% слів, з якими зіткнетеся, будуть абсолютно новими, тоді як решта 70% мають коріння в давніх мовах, які називаються прауральськими мовами. Крім того, фінська мова запозичила слова з багатьох інших мов, таких як англійська, грецька та французька, що може ще більше ускладнити ситуацію. Одна цікава особливість цієї мови полягає в тому, що в ній немає майбутнього часу, що може здатися дивним, якщо ви звикли до мов, які його мають», – йдеться у матеріалі.

Часто цікавляться, яка мова складніша – російська чи українська (близько 40 мільйонів носіїв). Українська посіла сьоме місце в рейтингу. Зокрема, вона має більше відмінків, аніж російська (у російській їх шість) та чергувань, у ній існує багато евфонічних правил (евфонія з грецької – милозвучність), які впливають на вибір сполучників та прийменників.

Ще до десятки найскладніших мов у світі внесли корейську (близько 80 млн носіїв), турецьку (понад 75 млн носіїв) і навахо (більш ніж 178 тисяч носіїв).

Корейські літери мають складне накреслення, є подвоєні, основні та придихальні приголосні, і різницю між ними складно зрозуміти. Одна з головних особливостей турецької – наявність товстих і тонких голосних, а мову навахо складно вивчити, оскільки вона тональна і має короткі та довгі голосні, а також чотири види висоти тону – спадна, висхідна і низька, і тони впливають на значення слів. Навахо настільки складна, що в період Другої світової американські морпіхи використовували її як форму військового коду.

Нагадаємо, народний артист України Богдан Бенюк закликав українців не боятися відстоювати свою позицію та жорстко реагувати на прояви російської мови в публічному просторі.