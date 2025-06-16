Ізраїльські гімнастки пропустять юніорський чемпіонат світу

Юніорський чемпіонат світу з художньої гімнастики пройде у Софії (Болгарія) з 18 по 22 червня

Жіноча збірна Ізраїлю з художньої гімнастики не виступить на юніорському чемпіонаті світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Федерації гімнастики Ізраїлю (IGF).

Юніорський чемпіонат світу з художньої гімнастики пройде у Софії (Болгарія) з 18 по 22 червня.

«З великим сумом та почуттям величезної втрати повідомляємо, що жіноча збірна Ізраїлю зі спортивної гімнастики не поїде на юніорський чемпіонат світу. Ми були змушені скасувати виїзд делегації через питання безпеки та закриття неба для польотів.

Еліс Розенберг, Софія Гендлін та Ребекка Міллер – три гімнастки, які мали з честю представляти Ізраїль, але залишаються вдома, незважаючи на інвестиції, довгу підготовку та велике очікування цього моменту. У вас був чудовий сезон, і ми всі чекали і сподівалися побачити вас на найбільшій сцені цього року. Ми дуже пишаємося вами, підтримуємо вас у цей скрутний момент і знаємо, що ви повернетеся сильнішими та впевненішими на килимі, і особливо у своєму серці. Збірна Ізраїлю з вами», – йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, офіційні особи США та Ізраїлю заявляють, що «конфлікт з Іраном триватиме тижні, а не дні». Дехто каже, що операція має неявне схвалення Білого дому, а ізраїльський чиновник заявив, що президент США згоден з тижневими термінами. Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що хоче побачити угоду між Ізраїлем та Іраном, і що він вважає, що «є хороший шанс» для цього.

До слова, Іран повідомив Катару і Оману, що не готовий до переговорів про припинення вогню, поки перебуває під обстрілами Ізраїлю. Іранці поінформували катарських і оманських посередників, що вони будуть вести серйозні переговори тільки після того, як Іран завершить свою відповідь на ізраїльські превентивні удари

Раніше стало відомо, що ЦАХАЛ провів масштабну серію ударів по військовій інфраструктурі. У ході ударів уражено об'єкти, що належать Корпусу стражів ісламської революції (КВІР), його елітному спецпідрозділу Кудс, а також інші військові цілі на території Ірану.