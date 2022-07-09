Українська каратистка здобула «золото» на Всесвітніх іграх

Україна виграла друге «золото» в карате в історії Всесвітніх ігор

Збірна України з карате завоювала медаль у перший день Всесвітніх ігор-2022. У жіночому карате в стартовий змагальний день змагалися Катерина Крива (вага до 50 кг) та Анжеліка Терлюга (вага до 55 кг). Про це повідомляє Суспільне.

Для Терлюги це був дебют на Всесвітніх іграх, тоді як Крива виступала на цьому турнірі у 2017 році і фінішувала останньою у своїй групі. У 2022 році для Катерини результат залишився незмінним: три поразки і останнє місце в групі.

А от Анжеліка Терлюга провела усі п'ять сутичок: три в груповому етапі, півфінал та фінал. Лише у першій – стартова на груповому етапі – вона не здобула перемогу, а звела сутичку внічию.

У півфіналі Анжеліка Терлюга розгромила каратистку зі США, а у фіналі мінімально здолала чинну чемпіонку світу, єгиптянку Ахлам Юссеф - 1:0.

Відтак, Анжеліка Терлюга завоювала «золото» та стала чемпіонкою Всесвітніх ігор з карате. Це друге «золото» для України в карате в історії цих змагань – у 2017 році чемпіоном став Станіслав Горуна.

До слова, Міжнародний олімпійський комітет утричі збільшить фінансову підтримку українських спортсменів.