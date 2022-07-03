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    Новини

    МОК утричі збільшить фінансову підтримку українських спортсменів

    МОК утричі збільшить фінансову підтримку українських спортсменів
    фото: Telegram канал Володимира Зеленського

    Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах заявив, що прибув в Україну засвідчити солідарність з українським народом

    Міжнародний олімпійський комітет утричі збільшить фінансову підтримку українських спортсменів. Про це у Києві на спільний пресконференції заявили президент України Володимир Зеленський і президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах.

    «Сьогодні пан президент (МОК – ред.) повідомив про виділення нового пакету підтримки для українських наших олімпійців. Ми дуже цінуємо це і дуже вдячні. Я вдячний вам, пане президенте, за ініціативу провести спеціальну донорську конференцію під егідою Міжнародного олімпійського комітету заради відновлення спортивної інфраструктури в Україні», – наголосив Зеленський.

    Своєю чергою, Бах заявив, що прибув в Україну засвідчити солідарність з українським народом і, зокрема, українській олімпійській спільноті.

    Він додав, що сьогодні поговорив з українськими спортсменами і тренерами, і запевнив, що українські атлети не залишились самі.

    «Ми виступаємо на їхньому боці, і що ми у наших думках і серцем з ними, і що нашими справами ми підтримуємо їх у той спосіб, аби у 2024 році на літніх олімпійських іграх в Парижі і в 2026 на зимових олімпійських іграх в Мілані і Кортіна ми могли побачити їх сильними, гордими і успішними», – наголосив Бах.

    За його словами, український прапор має високо здійматися під час цих олімпійських ігор і кваліфікаційних відборів перед проведенням Олімпіади.

    Як заявив Бах, з цією метою Міжнародний олімпійський комітет потроїть фінансування спортивної діяльності в Україні з $2,5 млн до $7,5 млн.

    Він сказав, що президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка продовжить координувати зусилля широкого олімпійського руху в світі на солідарність з Україною.

    Крім того, Бах заявив, що розглядається прохання Зеленського надати допомогу у відбудові об'єктів спортивної інфраструктури в Україні.

    Президент МОК додав, що йдеться про два заходи: конференцію донорів у Лугано (Швейцарії), яка відбудеться наступного тижня, і про конференцію донорів олімпійського руху, яку МОК скличе пізніше цього року за участі зацікавлених Національних олімпійських комітетів інших країн, партнерів і спонсорів, аби надати додаткову допомогу.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    МОК утричі збільшить фінансову підтримку українських спортсменів