  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
  4. Ізоляція РФ і Білорусі в спорті. Понад 30 країн підписали нову заяву
рус
    Новини

    Ізоляція РФ і Білорусі в спорті. Понад 30 країн підписали нову заяву

    Забороняється використання офіційних символів РФ і Білорусі на спортивних заходах - Ізоляція РФ і Білорусі в спорті. Понад 30 країн підписали нову заяву
    Забороняється використання офіційних символів РФ і Білорусі на спортивних заходах
    фото з відкритих джерел

    Ізоляція РФ і Білорусі у спортивній сфері посилиться

    Керівники державних спортивних відомств понад 30 країн виступили з другою спільною заявою щодо російської війни в Україні, а також міжнародного спорту, у якій закликали посилити ізоляцію РФ і Білорусі у спортивній сфері. Текст документа оприлюднив Державний департамент США, повідомляє Укрінформ.

    «Неспровокована та невиправдана війна за вибором Росії проти України, якій сприяє білоруський уряд, є проявом огидності та грубим порушенням міжнародних зобов’язань РФ. Основу міжнародного спорту становлять повага до прав людини, а також мирні відносини між націями», – наголошується в документі.

    Високопосадовці у сфері спорту у цьому зв’язку підтвердили актуальність першої спільної заяви, випущеної 8 березня, а також висловили нові позиції.

    Зокрема, наголошується, що керівні органи РФ і Білорусі мають бути відсторонені від участі в міжнародних спортивних федераціях. Паралельно, самі спортивні федерації повинні розглянути рішення призупинення трансляції спортивних змагань в Росії та білорусі.

    У випадках, якщо міжнародні організатори змагань планують залучити російських або білоруських спортсменів, вони мають чітко розуміти, що атлети не представлятимуть ці дві держави. Крім того, забороняється використання офіційних символів РФ і Білорусі на таких заходах.

    «Ці обмеження мають діяти, допоки співпраця в рамках міжнародного порядку, заснованого на правилах, знову не стане можливою», – зазначається в документі.

    Ініціатори заяви також звернулися із закликом до міжнародної спортивної спільноти «надалі висловлювати солідарність з народом України, у тому числі шляхом підтримки продовження та відновлення українського спорту, де це можливо».

    Спільну заяву підписали міністри спорту, а також чиновники, які обіймають аналогічні посади, з 35 країн.

    Теги: росія окупанти спорт війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ізоляція РФ і Білорусі в спорті. Понад 30 країн підписали нову заяву