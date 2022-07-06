Ізоляція РФ і Білорусі в спорті. Понад 30 країн підписали нову заяву

Ізоляція РФ і Білорусі у спортивній сфері посилиться

Керівники державних спортивних відомств понад 30 країн виступили з другою спільною заявою щодо російської війни в Україні, а також міжнародного спорту, у якій закликали посилити ізоляцію РФ і Білорусі у спортивній сфері. Текст документа оприлюднив Державний департамент США, повідомляє Укрінформ.

«Неспровокована та невиправдана війна за вибором Росії проти України, якій сприяє білоруський уряд, є проявом огидності та грубим порушенням міжнародних зобов’язань РФ. Основу міжнародного спорту становлять повага до прав людини, а також мирні відносини між націями», – наголошується в документі.

Високопосадовці у сфері спорту у цьому зв’язку підтвердили актуальність першої спільної заяви, випущеної 8 березня, а також висловили нові позиції.

Зокрема, наголошується, що керівні органи РФ і Білорусі мають бути відсторонені від участі в міжнародних спортивних федераціях. Паралельно, самі спортивні федерації повинні розглянути рішення призупинення трансляції спортивних змагань в Росії та білорусі.

У випадках, якщо міжнародні організатори змагань планують залучити російських або білоруських спортсменів, вони мають чітко розуміти, що атлети не представлятимуть ці дві держави. Крім того, забороняється використання офіційних символів РФ і Білорусі на таких заходах.

«Ці обмеження мають діяти, допоки співпраця в рамках міжнародного порядку, заснованого на правилах, знову не стане можливою», – зазначається в документі.

Ініціатори заяви також звернулися із закликом до міжнародної спортивної спільноти «надалі висловлювати солідарність з народом України, у тому числі шляхом підтримки продовження та відновлення українського спорту, де це можливо».

Спільну заяву підписали міністри спорту, а також чиновники, які обіймають аналогічні посади, з 35 країн.