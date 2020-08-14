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    Організатори відмінили проведення чемпіонату світу з велоспорту

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    Світова першість 2021 року пройде в Бельгії - Організатори відмінили проведення чемпіонату світу з велоспорту
    Світова першість 2021 року пройде в Бельгії
    Світлина - russian.rt.

    Карантинні правила не дозволили провести світову першість у Швейцарії

    Чемпіонат світу з шосейного велоспорту, запланований на вересень в Швейцарії, відмінено, повідомляє прес-служба Міжнародного союзу велосипедистів (UCI).

    Рішення про скасування пов'язане з Федеральною радою Швейцарії, яка унеможливлює проведення масових заходів на території країни за участю понад тис. чоловік до першого жовтня.

    Остаточне рішення з приводу місця проведення чемпіонату світу оголосять не пізніше першого вересня.

    Зазначено, чемпіонат світу повинен був відбутися з 20 по 27 вересня.

    Додамо, попередній чемпіонат світу з шосейних велогонок пройшов в англійському Йоркширі. Переможцями командної гонки стали представники Нідерландів, медальний залік до свого активу забрала збірна США.

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    Джерело: Міжнародний союз велосипедистів

    велоспорт Ленс Армстронґ
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