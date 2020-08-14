Організатори відмінили проведення чемпіонату світу з велоспорту



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Світова першість 2021 року пройде в Бельгії Світлина - russian.rt.

Карантинні правила не дозволили провести світову першість у Швейцарії

Чемпіонат світу з шосейного велоспорту, запланований на вересень в Швейцарії, відмінено, повідомляє прес-служба Міжнародного союзу велосипедистів (UCI).

Рішення про скасування пов'язане з Федеральною радою Швейцарії, яка унеможливлює проведення масових заходів на території країни за участю понад тис. чоловік до першого жовтня.

Остаточне рішення з приводу місця проведення чемпіонату світу оголосять не пізніше першого вересня.

Зазначено, чемпіонат світу повинен був відбутися з 20 по 27 вересня.

Додамо, попередній чемпіонат світу з шосейних велогонок пройшов в англійському Йоркширі. Переможцями командної гонки стали представники Нідерландів, медальний залік до свого активу забрала збірна США.

Джерело: Міжнародний союз велосипедистів