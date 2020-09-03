Вживання допінгу: український боєць UFC отримав тривалу дискваліфікацію



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Доскальчук ставав чемпіоном Європи по панкратіону Twitter FightBook MMA

Доскальчук більше року не зможе проводити професійні бої

Уродженець міста Чернівці Олександр Доскальчук був дискваліфікований на 14 місяців за порушення антидопінгових правил.

В аналізі українця виявили заборонений препарат местеролон. 14-місячний термін дискваліфікації Доскальчука розпочався 6 червня 2020 року, коли була взята його позитивна проба.

У ході розслідування обставин справи Доскальчук представив докази того, що лікар неправильно прописав йому заборонений препарат, що містить местеролон.

Таким чином, USADA визначила меншою ступінь провини Доскальчука і те, що він повинен отримати скорочений термін дискваліфікації.

Протягом кар'єри Доскальчук здобув 10 виграшів і зазнав дві поразки під егідою UFC. Також він ставав чемпіоном M-1 Challenge в найлегшій ваговій категорії.

Джерело: Сайт антидопінгової програми UFC