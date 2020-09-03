Вживання допінгу: український боєць UFC отримав тривалу дискваліфікацію
Доскальчук більше року не зможе проводити професійні бої
Уродженець міста Чернівці Олександр Доскальчук був дискваліфікований на 14 місяців за порушення антидопінгових правил.
В аналізі українця виявили заборонений препарат местеролон. 14-місячний термін дискваліфікації Доскальчука розпочався 6 червня 2020 року, коли була взята його позитивна проба.
У ході розслідування обставин справи Доскальчук представив докази того, що лікар неправильно прописав йому заборонений препарат, що містить местеролон.
Таким чином, USADA визначила меншою ступінь провини Доскальчука і те, що він повинен отримати скорочений термін дискваліфікації.
Протягом кар'єри Доскальчук здобув 10 виграшів і зазнав дві поразки під егідою UFC. Також він ставав чемпіоном M-1 Challenge в найлегшій ваговій категорії.
Джерело: Сайт антидопінгової програми UFC