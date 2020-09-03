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    Вживання допінгу: український боєць UFC отримав тривалу дискваліфікацію

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    Доскальчук ставав чемпіоном Європи по панкратіону&nbsp; - Вживання допінгу: український боєць UFC отримав тривалу дискваліфікацію
    Доскальчук ставав чемпіоном Європи по панкратіону 
    Twitter FightBook MMA

    Доскальчук більше року не зможе проводити професійні бої

    Уродженець міста Чернівці Олександр Доскальчук був дискваліфікований на 14 місяців за порушення антидопінгових правил.

    В аналізі українця виявили заборонений препарат местеролон. 14-місячний термін дискваліфікації Доскальчука розпочався 6 червня 2020 року, коли була взята його позитивна проба.

    У ході розслідування обставин справи Доскальчук представив докази того, що лікар неправильно прописав йому заборонений препарат, що містить местеролон.

    Таким чином, USADA визначила меншою ступінь провини Доскальчука і те, що він повинен отримати скорочений термін дискваліфікації.

    Протягом кар'єри Доскальчук здобув 10 виграшів і зазнав дві поразки під егідою UFC. Також він ставав чемпіоном M-1 Challenge в найлегшій ваговій категорії.

    Читайте також: Легендарний чемпіон Джонс відмовився від титулу UFC.

    Джерело: Сайт антидопінгової програми UFC

    допінг UFC Олександр Доскальчук
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