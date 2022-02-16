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    Україна здобула першу медаль Олімпіади в Пекіні

    Олександр Абраменко приніс Україні першу нагороду на Іграх-2022 - Україна здобула першу медаль Олімпіади в Пекіні
    Олександр Абраменко приніс Україні першу нагороду на Іграх-2022
    фото: olympics

    Абраменко не зміг повторити золотий успіх попередньої Олімпіади, зате здобув срібну нагороду

    Лижний акробат Олександр Абраменко приніс першу медаль збірній України на Олімпіаді в Пекіні. У фіналі він здійснив блискучий стрибок і виграв срібну нагороду.

    Абраменко пройшов у фінал з п'ятим результатом. У нього вийшов найкращий перший стрибок, за який він отримав 123.53 бали.

    У фіналі Абраменко та ще п'ять його конкурентів мали лише одну спробу для того, щоб показати максимальний результат, повідомляє suspilne.media.

    Український фристайліст розпочинав виступ другим, після американця Джастіна Шьонефельда. На суперфінал Абраменко заявив стрибок зі складністю 5.0.

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    Виконати ідеально стрибок Абраменку не вдалося. Український фристайліст ледь не втратив рівновагу під час приземлення, і хоча все ж втримався на ногах, за спробу йому знизили оцінку - до 116.60 балів.

    Абраменку залишалося розраховувати на помилки своїх опонентів. І вони трапилися - і Пірмін Вернер, і Крістофер Лілліс помилялися, завдяки чому українець став срібним призером Олімпіади-2022.

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    Олександр Абраменко є чемпіоном Олімпіади-2018 у Пхенчхані.

    На Олімпіаді в Пекіні він був прапороносцем збірної України.

    Олександр Окіпнюк, який також боровся за нагороду в лижній акробатиці, в підсумку посів дев'яте місце.

    Чемпіоном став китаєць Ци Гуанпу

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    Теги: Україна Олександр Абраменко
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    Україна здобула першу медаль Олімпіади в Пекіні