Ломаченко погодився на всі умови чемпіона світу Камбососа

Українець, в разі перемоги, проведе в Австралії ще один поєдинок

Василь Ломаченко ще на крок наблизився до чемпіонського бою з Джорджем Камбососом. Як повідомляє vringe, дебютний захист усіх поясів австралієць проведе 5 червня на стадіоні Marvel у Мельбурні (Австралія). За інформацією джерела, з великою ймовірністю Камбосос поб'ється з українцем Василем Ломаченком (16-2, 11 КО), який погодився на всі висунуті умови – на запропонований гонорар та на бій-реванш, який також відбудеться в Австралії.

На поєдинок з Камбососом також претендує Девід Хейні. Він також готовий їхати в Австралію.

Хейні володіє поясом WBC у легкій вазі, решта – у Камбососа.

Василь Ломаченко став претендентом на чемпіонський бій після перемоги над Річардом Коммі. На привітання з перемогою він не взяв прапор України.

Раніше український боксер, з якого сміявся весь світ, жорстко прокоментував слова Кличка про Ломаченка.