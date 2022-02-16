Ломаченко погодився на всі умови чемпіона світу Камбососа
Українець, в разі перемоги, проведе в Австралії ще один поєдинок
Василь Ломаченко ще на крок наблизився до чемпіонського бою з Джорджем Камбососом. Як повідомляє vringe, дебютний захист усіх поясів австралієць проведе 5 червня на стадіоні Marvel у Мельбурні (Австралія). За інформацією джерела, з великою ймовірністю Камбосос поб'ється з українцем Василем Ломаченком (16-2, 11 КО), який погодився на всі висунуті умови – на запропонований гонорар та на бій-реванш, який також відбудеться в Австралії.
На поєдинок з Камбососом також претендує Девід Хейні. Він також готовий їхати в Австралію.
Хейні володіє поясом WBC у легкій вазі, решта – у Камбососа.
Василь Ломаченко став претендентом на чемпіонський бій після перемоги над Річардом Коммі. На привітання з перемогою він не взяв прапор України.
Раніше український боксер, з якого сміявся весь світ, жорстко прокоментував слова Кличка про Ломаченка.
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