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    Ломаченко погодився на всі умови чемпіона світу Камбососа

    Василь Ломаченко готовий летіти в Австралію двічі - Ломаченко погодився на всі умови чемпіона світу Камбососа
    Василь Ломаченко готовий летіти в Австралію двічі
    фото з відкритих джерел

    Українець, в разі перемоги, проведе в Австралії ще один поєдинок

    Василь Ломаченко ще на крок наблизився до чемпіонського бою з Джорджем Камбососом. Як повідомляє vringe, дебютний захист усіх поясів австралієць проведе 5 червня на стадіоні Marvel у Мельбурні (Австралія). За інформацією джерела, з великою ймовірністю Камбосос поб'ється з українцем Василем Ломаченком (16-2, 11 КО), який погодився на всі висунуті умови – на запропонований гонорар та на бій-реванш, який також відбудеться в Австралії.

    На поєдинок з Камбососом також претендує Девід Хейні. Він також готовий їхати в Австралію.

    Хейні володіє поясом WBC у легкій вазі, решта – у Камбососа.

    Василь Ломаченко став претендентом на чемпіонський бій після перемоги над Річардом Коммі. На привітання з перемогою він не взяв прапор України.

    Раніше український боксер, з якого сміявся весь світ, жорстко прокоментував слова Кличка про Ломаченка.

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    Теги: бокс Василь Ломаченко Річард Коммі
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    Ломаченко погодився на всі умови чемпіона світу Камбососа