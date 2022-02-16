Як Абраменко здобув срібну медаль Олімпіади (яскраві фото)

На другий тиждень збірна України нарешті виграла нагороду Ігор-2022

Скарбничка збірної України на зимовій Олімпіаді в Пекіні поповнилася першою медаллю. Лижний акробат Олександр Абраменко в запеклій боротьбі здобув срібну нагороду. І хоча фінальний стрибок у фристайліста ідеальним не вийшов, але помилялися й конкуренти. Причому всі, крім господаря змагань китайця Ци Гуанпу.

Олександр Абраменко здобув золоту нагороду на попередніх Іграх у Пхенчхані.

Він став першим українцем на зимових Іграх, який здобував медалі на двох олімпіадах.

На Олімпіаді в Пекіні він був прапороносцем збірної України.