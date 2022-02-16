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    Як Абраменко здобув срібну медаль Олімпіади (яскраві фото)

    Олександр Абраменко виконав обіцянку здобути нагороду у фіналі лижних акробатів - Як Абраменко здобув срібну медаль Олімпіади (яскраві фото)
    Олександр Абраменко виконав обіцянку здобути нагороду у фіналі лижних акробатів
    фото: olympics

    На другий тиждень збірна України нарешті виграла нагороду Ігор-2022

    Скарбничка збірної України на зимовій Олімпіаді в Пекіні поповнилася першою медаллю. Лижний акробат Олександр Абраменко в запеклій боротьбі здобув срібну нагороду. І хоча фінальний стрибок у фристайліста ідеальним не вийшов, але помилялися й конкуренти. Причому всі, крім господаря змагань китайця Ци Гуанпу.

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    Як Абраменко здобув срібну медаль Олімпіади (яскраві фото)
    Як Абраменко здобув срібну медаль Олімпіади (яскраві фото)
    Як Абраменко здобув срібну медаль Олімпіади (яскраві фото)
    Як Абраменко здобув срібну медаль Олімпіади (яскраві фото)
    Як Абраменко здобув срібну медаль Олімпіади (яскраві фото)
    Як Абраменко здобув срібну медаль Олімпіади (яскраві фото)
    Як Абраменко здобув срібну медаль Олімпіади (яскраві фото)
    Як Абраменко здобув срібну медаль Олімпіади (яскраві фото)
    Як Абраменко здобув срібну медаль Олімпіади (яскраві фото)
    Як Абраменко здобув срібну медаль Олімпіади (яскраві фото)
    Як Абраменко здобув срібну медаль Олімпіади (яскраві фото)
    Як Абраменко здобув срібну медаль Олімпіади (яскраві фото)
    Як Абраменко здобув срібну медаль Олімпіади (яскраві фото)
    Як Абраменко здобув срібну медаль Олімпіади (яскраві фото)
    Як Абраменко здобув срібну медаль Олімпіади (яскраві фото)
    Як Абраменко здобув срібну медаль Олімпіади (яскраві фото)
    Як Абраменко здобув срібну медаль Олімпіади (яскраві фото)

    Олександр Абраменко здобув золоту нагороду на попередніх Іграх у Пхенчхані.

    Він став першим українцем на зимових Іграх, який здобував медалі на двох олімпіадах.

    На Олімпіаді в Пекіні він був прапороносцем збірної України.

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    Теги: Олімпіада Олександр Абраменко
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    Як Абраменко здобув срібну медаль Олімпіади (яскраві фото)