Як Абраменко здобув срібну медаль Олімпіади (яскраві фото)
На другий тиждень збірна України нарешті виграла нагороду Ігор-2022
Скарбничка збірної України на зимовій Олімпіаді в Пекіні поповнилася першою медаллю. Лижний акробат Олександр Абраменко в запеклій боротьбі здобув срібну нагороду. І хоча фінальний стрибок у фристайліста ідеальним не вийшов, але помилялися й конкуренти. Причому всі, крім господаря змагань китайця Ци Гуанпу.
Олександр Абраменко здобув золоту нагороду на попередніх Іграх у Пхенчхані.
Він став першим українцем на зимових Іграх, який здобував медалі на двох олімпіадах.
На Олімпіаді в Пекіні він був прапороносцем збірної України.
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