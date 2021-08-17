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    Тренер «Монако» розповів про очікування від гри з «Шахтарем»

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    Ніко Ковач вважає український клуб фаворитом у протистоянні - Тренер «Монако» розповів про очікування від гри з «Шахтарем»
    Ніко Ковач вважає український клуб фаворитом у протистоянні
    Фото: ФК Монако

    Ніко Ковач назвав «гірників» фаворитом у протистоянні

    Головний тренер «Монако» Ніко Ковач висловився про майбутнє протистояння з донецьким «Шахтарем» в раунді плей-оф Ліги чемпіонів.

    «Шахтар» – грізний суперник. За останні 15 років вони 13 разів виходили в Лігу чемпіонів. У минулому сезоні ми пам'ятаємо їхні матчі з «Реалом», який вони двічі обіграли. У них багато талановитих бразильських гравців, новий італійський менеджер Роберто Де Дзербі. За цією командою завжди приємно спостерігати.

    «Шахтар» завжди прагне атакувати, створювати можливості, будувати свою гру. Це повинно дозволити нам нав'язати гру на зустрічних курсах і створювати свої моменти. Вони грають за схемою в чотири захисники, а у Франції багато хто грає в п'ять захисників.

    «Шахтар» – фаворит, це очевидно, але ми хочемо спростувати передматчеві розклади. Ми хочемо досягти своєї мети, і ця мета зрозуміла: вийти в груповий етап Ліги чемпіонів. У минулому сезоні ми дуже багато працювали. Тепер нас чекає двохактний фінал. Ми добре підготовлені фізично, морально і тактично», – наводить слова Ковача офіційний сайт «Монако».

    Перша зустріч «Монако» і «Шахтаря» відбудеться 17 серпня. Початок – о 22:00.

    Тим часом тренер «Шахтаря» назвав головний козир «Монако».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Тренер «Монако» розповів про очікування від гри з «Шахтарем»