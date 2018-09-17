Українська шаблістка Бондар перемогла на турнірі серед кадетів у Польщі



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Олександра Бондар

Олександра не залишила шансів своїм суперницям

Українська шаблістка Олександра Бондар взяла трофей на першому етапі кадетського циклу у сезоні у польському Коніні.

Бондар з усіма перемогами вийшла з групи та почала виступ у турі прямого вибування як лідер посіву, інформує офіційний сайт Національної федерації фехтування України.

На шляху до фіналу українці належало вибити з боротьби господинь доріжки. В 1/32 фіналу наша шаблістка виграла у Марти Ласковської (15:8), опісля не помітила Клаудію Козел (15:4), в 1/8-й виявилася сильнішою за Клаудію Малгрем (15: 8), а у поєдинку за півфінал – за Дар'ю Сконечну (15:10).

У півфінальному бою Олександра розібралася з Юлією Ціслар з Польщі (15:9), а у вирішальному протистоянні обіграла німкеню Ксенію Лакманн (15:8).

Ще одна українка Дарина Бульба зупинилася за крок від п'єдесталу пошани, фінішувавши на п'ятій сходинці.

У чоловічому турнірі найкраще за всіх з українців виступили Іван Гайсин і Максим Рощин, які зуміли пробитися у топ-8.

Обидва фехтувальники успішно подолали груповий раунд і стартували в «олімпійці».

Опісля українські шаблісти дійшли до 1/4 фіналу, де їм довелося скласти зброю. На цій стадії Гайсин не впорався з поляком Симоном Грицюком (6:15), а Рощин – зі ще одним представником Польщі Себастьяном Гланцем.