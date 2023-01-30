Сачко переміг російського тенісиста і демонстративно не потиснув йому руку (відео)

Український тенісист Сачко вийшов до основної сітки турніру

Тенісист із України Віталій Сачко у фіналі кваліфікації Челенджера в німецькому Кобленці обіграв росіянина Алібека Качмазова. Про це повідомляє Telegram-канал Base of Ukrainian sports.

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Проте матч найбільше запам'ятався подією, що сталася вже після: українець не підійшов до сітки для традиційного рукостискання між тенісистами. Качмазов ще напівдорозі до центру корту зрозумів, що ніхто вітатися з ним не збирається.

Матч завершився з рахунком 6-4, 6-3 – Сачко вийшов до основної сітки турніру.

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Раніше український тенісист Ілля Марченко у фіналі кваліфікації Челенджера в Кемпері (Франція) обіграв росіянина Івана Гахова і вийшов до основної сітки турніру: 7-6(6), 7-6(2). Після гри Марченко демонстративно відмовився тиснути руку представнику країни-агресора.

Крім того, чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик під час прямого ефіру в Instagram звернувся до російського пропагандиста Володимира Соловйова.