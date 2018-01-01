Українська збірна з пляжного футболу поїде на міжнародний турнір в Іран

На змаганнях українцям будуть протистояти господарі, а також збірні Іспанії й Азербайджану

Збірна України з пляжного футболу виступить на традиційному турнірі «Кубок Персії», який проходитиме з 27-го по 29-те січня в іранському містечку Бушир на березі Перської затоки. Головний тренер збірної України Євген Варениця оголосив склад команди, яка вирушить в Іран на зимовий турнір, інформує офіційний сайт Федерації футболу



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Фото ФФУ

На змаганнях українцям будуть протистояти господарі, а також збірні Іспанії й Азербайджану

Збірна України з пляжного футболу виступить на традиційному турнірі «Кубок Персії», який проходитиме з 27-го по 29-те січня в іранському містечку Бушир на березі Перської затоки.

Головний тренер збірної України Євген Варениця оголосив склад команди, яка вирушить в Іран на зимовий турнір, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

Чотири гравці представляють чинного чемпіона України «Вибір» з Дніпра, три футболісти прибудуть зі складу віце-чемпіона «Гріффіна», два виконавці делегує володар Суперкубку України 2017 «Артур М’юзік» та ще один гравець – з «бронзової» команди Києва й України минулого сезону «Євроформат».

Склад команди:

голкіпери: Віталій Сидоренко («Артур М’юзік», Київ), Володимир Гладченко («Гріффін», Київ);

польові: Іван Глуцький («Артур М’юзік»), Максим Войток («Гріффін»), Олег Зборовський («Вибір», Дніпро), Ярослав Заворотний («Євроформат», Київ), Анатолій Рябко («Вибір»), Андрій Черевко («Вибір»), Андрій Багацький («Вибір»), Юрій Щериця («Гріффін»).

Окрім України, у змаганнях візьмуть участь збірні Ірану, Іспанії й Азербайджану.