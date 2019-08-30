Українські веслувальники-паралімпійці мають ліцензію на Токіо-2020



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Один з найбільш досвідчених українських екіпажів ще зберігає шанси на олімпійську ліцензію World rowing

Продовжує боротьбу за омріяну путівку і екіпаж чоловічої парної четвірки

В австрійському Лінці тривають змагання найсильніших представників академічного веслування, які на чемпіонаті світу розігрують не лише нагороди, а й ліцензії на Олімпійські і Паралімпійські Ігри 2020 року.

Ряд українських екіпажів не зміг пробитися до фіналів А/B, де можна здобути перепустки у Токіо. Втім є і приємні новини.

У паралімпійському класі наша змішана двійка Світлана Богуславська (Ярослав Коюда PR2 Mix2x), пройшла до фіналу А, посівши загальне друге місце з часом 8.21.73, і таким чином вже гарантував собі ліцензію на Паралампійські Ігри.

Продовжують боротьбу і одни з фаворитів національної збірної України, бронзові призери торішьного чемпіонату світу, фіналісти Олімпійських Ігор в Ріо, парна четвірка (М4х) Дмитро Міхай, Сергій Гринь, Олександр Надтока, Іван Довгодько.у втішному раунді наш екіпаж посів 5 місце с часом 5.42.97 (щоб вийти до фіналу А, треба було посісти 1-3 місце). Далі наші хлопці будуть змагатися у фіналі В, який пройде 31 серпня о 13-36 за київским часом. Нагадаємо, що екіпажі, які посядуть 1-2 місце у фіналі В, отримають ліцензії на Олімпійски ігри - 2020.