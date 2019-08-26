Українські паралімпійці вийшли до півфіналів у трьох класах чемпіонату світу з академічного веслування



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Розіграш олімпійських ліцензій відбувається на тлі мальовничих австрійських пейзажів Фото: worldrowing.com

В олімпійських класах три українські екіпажі кваліфікувалися до чвертьфіналу, ще три змагатимуться у втішних заїздах

25 серпня в австрійському Лінці стартував чемпіонат світу з академічного веслування. Змагання є ліцензійними до Олімпійських та Паралімпійських Ігор 2020 року. У перший день світової першості стартувало десять з тринадцяти українських екіпажів.

За результатами кваліфікації напряму до півфіналів українці вийшли у трьох паралімпійських класах.

Роман Полянський (PR1 M1x), посів перше місце в своєму заїзді (10.33.96.) і вийшов до півфіналу А/В з пятим часом серед всіх човнів.

Світлана Богуславська, Ярослав Коюда (PR2 Mix2x) у своєму з’їзді були другими (8.33.18.), а у загальному рейтингу показали третій результат, і також вийшли до півфіналу.

Олександра Полянська, Дарина Котик, Дмитро Херез, Станислав Самолюк, ст. Юлія Маласай (PR3 Mix4+) пройшли до півфіналу посівши друге місце місце в заїзді (7.26.30) і восьмий загальний час серед всіх човнів.

Український екіпаж позмагається за вихід до фіналу к змішаному класі

В олімпійських класах до чвертьфіналу змагань вийшли три українські екіпажі:

W2- (Оксана Голуб, Олена Буряк) - 10 час серед всіх човнів (7.19.73)

W1х (Діана Димченко) 17 час серед всіх човнів (8.10.28)

LМ2х (Ігор Хмара, Станислав Ковальов) 19 час серед всіх човнів (6.34.78)





Бронзові призери минулорічного чемпіонату світу українська парна четвірка, за результатами кваліфікаційних заїздів виступить у втішному раунді

Ще три українські команди змагатимуться за вихід до півфіналу А/В втішних заїздах:

М4- (Роман Півень, Дмитро Гула, Максим Боклаженко, Артем Мороз) - 14 час серед всіх човнів (6.09.27)

W4- (Діана Серебрянська, Наталія Ковальова, Катерина Дудченко, Наталія Довгодько) - 13 час серед всіх човнів (6.53.25).

М4х (Дмитро Міхай, Сергій Гринь, Олександр Надтока, Іван Довгодько) 16 час серед всіх човнів (6.19.46).

У втішних заїздах за вихід до чвертьфіналу A/B/C/D чемпіонату світу сперечатимуться Іван Футрик, Микола Калашник (М2х), які у кваліфікації показали загальний 28 час серед всіх човнів (6.53.69)