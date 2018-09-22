Українські паралімпійці продовжують здобувати нагороди на чемпіонаті Європи
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Фото взяте з сайту uain.press
Українські паралімпійці здобули 11 медалей на ЧЄ з фехтування
Українська паралімпійська збірна у четвертий день чемпіонату Європи з фехтування на візках виборола одну золоту та дві срібні нагороди. Про це повідомляє НКСІУ.
У чоловічій шпазі категорії С чемпіоном Європи став Сергій Шавкун. Другою «рапірою» у цій категорії стала Ганна Пашкова. Також колективне срібло виборола жіноча шпажна команда у складі Євгенії Бреус, Наталії Мандрик, Олени Федоти та Тетяни Позняк.
Тепер у скарбничці національної паралімпійської збірної команди України чотири золоті, три срібні та чотири бронзові медалі.
Зазначимо, що змагання, які відбуваються в італійському місті Терні, триватимуть до 23 вересня.