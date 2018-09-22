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    Українські паралімпійці продовжують здобувати нагороди на чемпіонаті Європи

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    Фото взяте з сайту uain.press - Українські паралімпійці продовжують здобувати нагороди на чемпіонаті Європи
    Фото взяте з сайту uain.press

    Українські паралімпійці здобули 11 медалей на ЧЄ з фехтування

    Українська паралімпійська збірна у четвертий день чемпіонату Європи з фехтування на візках виборола одну золоту та дві срібні нагороди. Про це повідомляє НКСІУ.

    У чоловічій шпазі категорії С чемпіоном Європи став Сергій Шавкун. Другою «рапірою» у цій категорії стала Ганна Пашкова. Також колективне срібло виборола жіноча шпажна команда у складі Євгенії Бреус, Наталії Мандрик, Олени Федоти та Тетяни Позняк.

    Тепер у скарбничці національної паралімпійської збірної команди України чотири золоті, три срібні та чотири бронзові медалі.

    Зазначимо, що змагання, які відбуваються в італійському місті Терні, триватимуть до 23 вересня.

    Фехтування
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